Dykkere får deres på det tørre: Klub finder nye lokaler

THISTED:Inden alt for længe kan medlemmerne af Thisted Sportsdykkerklub begynde at pakke deres grej sammen for at flytte det til nye lokaler i Vilsund.

Her har klubben lavet en aftale med Søsportscenter Vilsund, som sikrer den adgang til at disponere over et cirka 15 kvadratmeter stort areal under tag i den gamle værftshal.

- Vi får et hjørne i hallen, hvor der er plads til at vi kan opbevare vores grej, fortæller Karl Kr. Bøjer, formand for dykkerklubben.

Med aftalen har dykkerklubben fået løst det lokaleproblem, der opstod, da klubben måtte fraflytte sine mangeårige lokaler på det gamle søbad på Thisted Kystvej. I forbinde med ombygningen af Søbadet var der ikke plads til klubben, som i lidt over et år har været uden klubfaciliterer og heller ikke haft permanente lokaler til opbevaring af sit udstyr.

- Men nu har vi fundet et sted, som bestemt ikke er så ringe, konstaterer Karl Kr. Bøjer med tanke dels for lokalefaciliteterne, dels med henvisning til beliggenheden lige ud til Vilsund, hvor fjorden byder på gode muligheder for nogle spændende dyk.

- Der er 16,5 meter vand ude ved broen, og i det hele taget er området spændende at dykke i. Så det er et rigtig godt sted til en hurtig tur. I den periode, hvor vi havde vores grej spredt ud, var det mere besværligt at arrangere noget hurtigt, men nu kommer vi til at bruge fjorden meget mere, siger Karl Kr. Bøjer, som ud over adgangen til hallen og fjorden også forventer, at klubben kan få gavn af de Cold Hawaii Inland-faciliteter, der er etableret i Vilsund.

Arealet i hallen er alene til opbevaring af grej. Lige nu afventer Karl Kr. Bøjer, at kommunen beslutter, hvor mange penge den kan stille til rådighed til indretning af lokalerne. Og så er der lige spørgsmålet: Hvor skal klubben finde plads til sine klubaktiviteter ud over de, der foregår i vandet.

- Søsportscentret har også nogle foreningslokaler, og her regner vi med at lave en aftale, som sikrer os mulighed for at bruge dem, siger Karl Kr. Bøjer.

Både Vilsund Søsportscenter, som står for driften af hallen og arealerne udenom samt Søsport Vilsund, der sørger for, at der er aktiviteter i bygningen, glæder sig over aftalen med Thisted Sportsdykkerklub.

- Vi er kun glade for at få flere aktiviteter ind i hallen, og sportsdykkerne passer fint ind sammen med de andre vandsportsaktiviteter, vi har i Vilsund, siger Flemming Jensen, formand for Søsportscenter Vilsund.

Leif Noppenau, formand for Søsport Vilsund, er enig.

- Jo mere, der sker, jo bedre, og der er plads til dykkerklubben i hallen, siger han.