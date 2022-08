Dykkerklub er hjemløs: Træder vande i jagt på klublokale

THISTED:I godt et år har Thisted Sportsdykkerklub været uden fast bopæl. Klubben havde tidligere klublokaler og plads til sit udstyr på Søbadet i Thisted, men måtte opgive den fjordnære beliggenhed i forbindelse med renoveringen og ombygningen af Søbadet på Kystvejen i Thisted.

- Vores jagt på et nyt sted at være er gået fra skidt til ikke at blive ret meget bedre. Lige nu opbevarer vi inventaret fra vores gamle klubhus i et drivhus i et industrikvarter i Østbyen, og samme sted har vi rådighed over en hal, hvor vores båd, kompressor og det øvrige udstyr, som skal opbevares under gode forhold, kan så som en midlertidig løsning, siger Karl Kr. Bøjer, formand for dykkerklubben.

Den midlertidige løsning, der har sikret klubben adgang til lokaler i et tidligere frugtlager, er kommet i stand gennem nogle bekendtskaber. Og den er kun midlertidig og på ingen måde fremmende for klubbens aktiviteter.

- Vi kan ikke bare komme og gå som om det var vores eget sted, så klubben har stort set ligget død i nu et års tid. Vi har sagt "nej" til nye medlemmer, så lige nu er vi bare 13 tilbage, og det er os, der har været med i en lang årrække, siger Karl Kr. Bøjer.

Inden klubben definitivt måtte fraflytte Søbadet, havde Thisted kommune forsøgt at anvise nye lokaler. Blandt andet i Thisted Lufthavn og i tilknytning til Borgerskolen. Klubben takkede nej til begge løsninger.

- Vi er i dialog med kommunens fritidsafdeling, og måske finder vi en løsning i denne uge, som vil sikre os et nyt sted at være i Vilsund. Det håber jeg, for uden nogle faste rammer er det svært at lave noget, der bare ligner klubaktiviteter. Vi trænger til at få gang i klubben igen, men det kræver, at vi har et ordentligt sted at være, og det håber jeg, vi får en løsning på nu, siger Karl Kr. Bøjer.