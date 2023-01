Dyr ballade om luksuslejligheder: Så meget har det kostet skatteyderne

THISTED:Kort før jul 2022 kom der lys i vinduerne på Sydhavnsvej 2 i Thisted. Med en "delvis ibrugtagningstilladelsen" åbnede kommunen mulighed for, at de lejligheder i byggeriet, som var færdige kunne tages i brug.

Dermed var der fundet en løsning, så køberne af lejlighederne i byggeriet kunne rykke ind i deres boliger. Flere af dem havde siden juli 2022 været afskåret fra at bruge boligen på grund af manglende ibrugtagningstilladelse.

Forløbet af sagen viser, at den ikke har været uden omkostninger. Både for ejerne af de lejligheder, de i flere måneder var afskåret fra at bruge, men også for kommunen, når sagen gøres op i forbrug af personaleressourcer og udgifter til ekstern juridisk og byggeteknisk rådgivning.

Nordjyske har fået aktindsigt i Thisted Kommunes forbrug af forvaltningstid fra 1. juni samt i udgiften til juridisk og byggeteknisk rådgivning.

Kommunen har registreret til tidsforbrug på 354,09 timer alene på lovliggørelsessagen for Sydhavnsvej 2. Det svarer til, at en medarbejder i knap 10 uger kun har arbejdet med den sag. Hertil kommer yderligere et ikke opgjort timeforbrug i forbindelse med lovliggørelsessagen og i forbindelse med ibrugtagning af ejendommen samt et ikke registreret timeforbrug blandt chefer og direktion.

Oveni timeforbruget kommer en udgift på 190.508,70 kroner, ekskl. moms, til ekstern juridisk og byggeteknisk rådgivning i sagen.

- Sagen har været speciel. Jeg tror ikke, vi ser noget tilsvarende i de næste mange år. Rigtig mange ting i byggeriet har været udfordret eller forsinket. Det har udløst et pres på forvaltningen for at træffe hurtige afgørelser, men sagens kompleksitet har omvendt gjort, at forvaltningen har ønsket størst mulig vished for, at der hele vejen igennem er truffet korrekte afgørelser og beslutninger. Ikke mindst på det brandtekniske område. Hertil kommer yderligere presset fra nogle beboere, som ikke af kommunen, men af bygherren, var stillet i udsigt, at de kunne overtage deres bolig til et bestemt tidspunkt, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Byggeriet på Sydhavnsvej. Foto: Bo Lehm

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Bojsen Jensen, bygherre på Sydhavnsvej 2, men han ønsker ikke for nuværende at udtale sig om sit syn på sagen.

Derimod konstaterer Jens Kr. Yde, at kommunens opgjorte timeforbrug alene på lovliggørelsessagen - 354,09 timer - kan lyde voldsomt.

- Helt generelt er det min oplevelse, at det bliver stadig mere udbredt at klage over behandlingen af en byggesag, hvis man ikke får det svar, man ønsker - eller at man i de situationer, hvor forvaltningen går i dialog om at finde en løsning, oplever det som en tilkendegivelse af, at tingene er i orden, siger Jens Kr. Yde.

I sagen om Sydhavnsvej 2 er der i mange tilfælde brugt lang tid på søge svar på spørgsmål, hvor svaret har ført til yderligere opklarende spørgsmål.

- Det giver ikke hurtigere sagsbehandling, og når vi som i denne sag oplever mere eller mindre direkte tilkendegivelser om, at forvaltningen er obstruktiv, udløser det også et behov i forvaltningen for at få en ekstern vurdering af, om sagen er håndteret efter bogen og om de afgørelser, der træffes, er rigtige. For at få den sikkerhed, er der brugt 190.508 kroner på ekstern rådgivning. Det er en udgift, vi gerne havde været foruden, men den har været nødvendig for at give forvaltningen sikkerhed for, at sagen er håndteret korrekt, siger Jens Kr. Yde.