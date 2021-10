Dyrkede skunk i nedlagt landbrug: Elmåleren blev deres skæbne

THY:Udefra lignede det et ubeboet håndværkertilbud, men elmåleren sagde noget andet - og elmåleren endte med at blive det, der afslørede et skunklaboratorium på en nedlagt landejendom i Thy.

- Vi får en henvendelse fra Mors-Thy Forsyning, der siger "nu skal I høre, vi har en adresse, hvor der ikke er nogen abonnenter af vores, men vi kan se, at der bliver brugt noget strøm".

- Vi kan så se, at der heller ikke er nogen beboere tilmeldt på adressen, så vi tænker "ahrr, det må vi hellere køre ud og kigge på, det her", siger vagtchef Anders Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Fremme på landejendommen ser patruljen to mænd forsvinde ud af bagdøren, mens de banker på fordøren. De to mænd tager flugten ud over markerne, men bliver en halv time senere fundet af hundepatrulje, der følger deres spor, indtil flugten er forbi halvanden kilometer fra ejendommen, de flygtede fra.

Der er tale om to mænd på henholdsvis 24 og 26 år fra Litauen, der blev anholdt og taget med til politigården i Thisted.

Da politiet ransagede ejendommen kunne betjentene konstatere, at den indvendigt var sat i stand og indrettet som skunklaboratorium.

- Vi finder en del tørrede planter derinde og ting, der er klar til at blive solgt. Så det skal vi have undersøgt nærmere, have fundet ud af, hvor meget der er, og så skal vi have afhørt de to litauere. Så tager vi i købet af i morgen stilling til, om de skal fremstilles i et grundlovsforhør, siger Anders Hansen.

De to mænd blev anholdt ved 17-tiden, efter politiet havde fået anmeldelsen fra forsyningsselskabet omkring klokken 15 onsdag.