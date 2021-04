Dyrskue er aflyst igen i år

THY-MORS:Dyrskuet Thy-Mors 2021 er aflyst. Det oplyser LandboThy på sin hjemmeside.

De skriver: "Vi ser os desværre igen i år nødsaget til at aflyse Dyrskuet Thy–Mors og dermed også Landbruget i børnehøjde. Den usikre situation omkring Covid19 gør, at vi har truffet den beslutning. Vi vende tilbage igen i 2022, og glæder os til, at vi igen kan være sammen og holde dyrskue for både land og by."