Dyrskue i knæ efter salmonellaudbrud: Så mange kreaturer bliver hjemme

THISTED: Med 43 malkekøer, 17 kvier til derby-konkurrencen og 32 kødkvæg er kvægudstillingen halveret i forhold til sidste år. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fjordland.

- Der er ingen tvivl om, at de aktuelle udbrud af salmonella i Thy og på Mors har gjort nogle af de faste udstillere bekymrede for at udstille. Når nogle bliver væk, er der andre, der også trækker sig, fordi konkurrence elementet bliver mindre. Vi håber, at salmonellaen bliver slået ned, så kvægudstillingen igen bliver stor og alsidig, og fra dyrskuets side kan vi kun vise forståelse og gøre alt, hvad vi kan, for at gennemføre et sikkert dyrskue, siger Kim Jørgensen, formand for Dyrskuet Thy-Mors.

Dette var vinderen af Bedste Hoppe ved Dyrskuet Thy-Mors 2022, og i denne kategori er der heldigvis ikke mangel på dyr at skue. Privatfoto/Fjordland

Blandt de øvrige dyregrupper er interessen for at udstille på dyrskuepladsen i Thisted til gengæld usvækket. Det betyder, at ni heste, ti får, 73 kaniner, 30 høns, 24 duer og tre ænder stiller op til bedømmelse på Dyrskuet Thy-Mors, hvor der således udstilles i alt 161 dyr.

Skolebesøg og hesteshow

Den store maskinudstilling og en del af dyrene er på plads allerede fredag, hvor dyrskuet traditionen tro sættes i gang med arrangementet "Landbruget i børnehøjde", hvor 1.634 skoleelever fra Thisted, Morsø og Struer Kommuner besøger dyrskuepladsen sammen med 212 lærere.

De får smagsprøver på landbrugets fødevarer og en grundig rundvisning af lokale landmænd og dyrlæger blandt dyr, maskiner og de 50 stande, der tilsammen udgør dyrskuet.

Lørdagens dyrskue sættes i gang med flaghejsning og dyrskuetale af Leif Gravesen, formand for landboforeningen Fjordland. I løbet af dagen vil der være underholdende indslag mellem konkurrencerne i den store ring.