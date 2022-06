Dyrt at stå til søs: Skyhøje priser på brændstof truer fiskeriet på økonomien

HANSTHOLM:Fiskeriet mere udfordret end godt er. Lige nu kæmper erhvervet med lave kvoter og venter stadig på at få udbetalt den lovede Brexit-kompensation for tabte fiskemuligheder i britisk farvand. På toppen af det skal erhvervet lige nu forholde sig til nogle brændstofpriser, som er fordoblet siden årsskiftet.

Lige nu ligger prisen for en liter marinediesel på omkring ni kroner renset for moms og afgifter. I begyndelsen af 2022 var prisen mellem fire og fire og en halv krone for en liter.

- Som tingene står lige nu kan vi bare gøre en ting - søge at begrænse vores udgifter til brændstof mest muligt ved at fiske klogt. Sejle langsomt, liggestille om natten, søge havn i dårligt vejr og i det hele tage tænke i enhver mulighed for at spare brændstof, siger Jan N. Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening.

Den mest konsekvente måde at spare brændstof på er at blive i havn, og den løsning er der fartøjer, som har valgt, men de fleste forsøger stadig at holde fartøjerne sejlende.

- Trawlerne mærker de høje brændstofpriser mest, fordi de har det højeste brændstofforbrug. Men det er også trawlerne, der lander størstedelen af den fisk, der fanges. Garnbåde og snurrevodsfartøjer er heldigere stillet. Deres fiskeri er mindre brændstofkrævende, men som situationen er lige nu, kan vi kun håbe på to ting. Lavere priser på brændstof eller en hjælpende hånd fra politikerne, hvis de fortsat vil have et fiskeri, der kan levere fisk, som kan trække eksportværdier til Danmark, siger Jan Hansen.

Danmarks Fiskeriforening har foreslået, at partierne bag den seneste aftale om det danske hav-, fiskeri- og akvakulturprogram bruger penge herfra til at afbøde brændstofkrisen i fiskeriet. Det er allerede sket i andre EU-lande.

Jan N. Hansen, th., formand for Hanstholm Fiskeriforening, havde i efteråret 2021 besøg af den konservative Søren Pape Poulsen i et forsøg på at sætte ord på nogle af fiskeriets problemer, nu håber han på politisk forståelse for behovet for hjælp til at komme gennem den aktuelle brændstofkrise. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

- Danmarks Fiskeriforening har foreslået en kompensation på to kroner per liter brændstof, siger Jan Hansen. Det vil ikke redde alt, men være en tiltrængt hjælp til fiskeriet. Beregninger har vist, at hvis prisen på brændstof kommer på på mellem 6,00 og 6.50 kroner literen, eksklusive moms og afgifter, vil op mod 31 procent af den danske fiskerflåde havde svært ved at få økonomien til at hænger sammen.

Hanstholm-fiskernes formand understreger, at brændstofkrisen også er et problem for fiskeeksportører og fiskeindustrier, for håndværkere og for fiskerihavnene.

- Men vi har en række fartøjer, som er tvunget til at tage på fiskeri i et forsøg på at fiske så meget, at der er mulighed for at betale løn til besætningen og fastholede den. Samtidig har vi stadig en række fartøjer, som trods gode priser på fisk i 2021 ikke har haft luft til at konsolidere sig. Så de høje priser på brændstof rammer ekstra hård i et erhverv, der i forvejen er økonomisk presset, siger Jan Hansen.