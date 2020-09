Dyrt besøg på tankstation - bil stjålet og brændt

THISTED:Det koster en thybo hans bil, at han kort før midnat efterlod sin bil med nøglerne siddende i og motoren kørende, da han havde et ærinde på en tankstation på Østerbakken i Thisted.

Og det koster en 34-årig mand fra Thisted friheden for en stund, at han ikke kunne modstå fristelsen til at hugge den køreklare Citroën C1.

En patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi kunne efterfølgende genkende biltyven på tankstationens overvågningsbilleder, som afslørede, hvordan han satte sig ind i bilen og kørte derfra.

Det oplyser Allan Riis, vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ild i passagersæde

Politiet modtog efterfølgende meldinger om bil som den stjålne, der var set pløje direkte igennem en rundkørsel i Thisted, og kl. 02 blev politi og beredskab kaldt ud til Thorstedvej i udkanten af Thisted, hvor en bil var stukket i brand.

- Vi kommer frem og kan se, at det er den samme bil, som blev stjålet ved tankstationen på Østerbakken. Det viser sig, at der er sat ild til et passagersæde. Det bliver så slukket, fortæller Allan Riis.

Bilbranden skærpede politiets eftersøgning af gerningsmanden, og kl. 02.55 blev han anholdt i Thisted.

Fik dom i august

Manden er i forvejen kendt af politiet og fik så sent som i august i år en dom på 10 måneders fængsel for en række kriminelle forhold. Den dom var han ikke begyndt at afsone, da han stjal bilen lørdag midnat.

Det oplyser anklager Majbrit Larsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Af frygt for at manden begår ny kriminalitet, besluttede anklagemyndigheden derfor at fremstille den 34-årige i grundlovsforhør ved Retten i Viborg søndag kl. 11.

- Han erkendte og blev fængslet i fire uger, oplyser Majbrit Larsen.