Dyt, dyt for en helt særlig dimission

THISTED:Fredag var der dimission for 172 studenter på Thisted Gymnasium og HF. En dag som studenter, gymnasium og familie aldrig vil glemme. For for første gang blev den traditionsrige dimission gennemført som en virtuel ceremoni - stramt koreograferet i coronaens tegn.

Rektor Søren Christensen holdt sin dimissionstale for en tom Teutonersal og rækker af tomme stole - men med live-lyd og billed-signal ud til de 120 biler, der var linet op på gymnasiet store plæne.

I lange rækker indenfor minebånd var de linet op. Pladsen var i dagens anledning omdøbt til ”Drive-in-pladsen” med storskærmen kendt fra Thy Rock placeret så alle kun se dimissionen gennem forruden.

Efter alle taler og underholdning blev der dyttet ivrigt i hornene som applaus.

Én for én kom de syv klasser ind i den næsten tomme Teutonersal og satte sig på de opstillede stole, hvorpå deres eksamensbevis lå. Efter en meget kort tale fra rektor, hvor alle studenters navne blev læst op, blev der sluttet af med: ”Tillykke med det hele. Med disse ord dimitterer jeg jer i 2020”.

Fotograferingen var også en særlig oplevelse i år.

Fællesbillede i photoshop

For det traditionelle fællesfoto med alle dimittender, der kaster huen op i vejret, kunne ikke lade sig gøre i år. I stedet sad de syv klasser på forskellige rækker, huerne blev holdt op i luften og alle billeder blev så efterfølgende sat sammen i et photo-shoppet fællesbillede så alle på den måde alligevel var med på et fællesfoto.

Imens sad de mange forældre og familier og svedte i bilerne, hvis radioer var koblet til, så de kunne følge taler og underholdning i de to timer dimissionen varede.

Selv om det var en oplevelse af distance, så fik den ventende familie alligevel en ekstra grund til at dytte i hornet og vifte med Dannebrogsflag fra bilerne.

Det var da klasserne i bedste dag-plejestil med et fast greb i et reb med en-meters-afmærkning defilerede forbi bilerne i god afstand. Et lille optrin, som flere elever ikke var helt vilde med, men som de trods alt tog med et smil, da de gik tilbage til gymnasiet - for først der måtte de slippe taget i rebet igen.

En ganske særlig dimissionsfest blev det, og omstændighederne havde sat gymnasiet rektor og personale på overarbejde for at tilpasse sig de strenge corona-regler.

Men meget var gjort for, at det blev en flot dimissionsfest .

- Det er jo en studenternes ”once-in-a -lifetime” oplevelse. Så skal vi også sørge for, at det bliver lige så stor en begivenhed i år som alle år, lød det fra rektor Søren Christensen.