Effektive brandfolk hindrede brand i at sprede sig

KJELSTRUP: Omkring klokken 16.25 l'rdag eftermiddag udbrød der brand i en ville på Kjelstrupvej i Kjelstrup ved Thisted. Brandfolkene var dog så hurtigt fremme, at de nåede at forhindre, at branden for alvor fik fat og spredte sig, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen fra Nordjyllands Beredskab.

Lørdag eftermiddag rykkede Nordjyllands Beredskab ud til brand i et hus på Kjelstrupvej i Skovsted.Foto: Martin Damgård

- Det er naboen, der alarmerer, og efter at have bedømt situationen kan jeg se, at det er i køkkenet, at det er startet og at den ikke er brudt igennem nogen vinduer endnu. Så vi tager den udefra med et hold røgdykkede, der før slukket udefra og kølet røggasserne, og så har vi egentlig styr på den derfra, siger indsatslederen.

Køkkenet blev skadet af flammerne, mens resten af huset fik røg- og sodskader. Husets beboere var ikke hjemme, da branden brød ud.