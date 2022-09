Effektive Hanstholm IF fik vigtig sejr

HANSTHOLM:Spillerne fra Hanstholm IF har haft problemer med at score på deres chancer i løbet af sæsonen, men lørdag eftermiddag fandt thyboerne netmaskerne. På hjemmebane mod Viborg NUGF vandt Hanstholm IF 4-0.

- Det var en kamp, hvor vi inden havde snakket om, at vi skulle fortsætte de positive takter fra sidst, og det synes jeg i det store hele, at vi gjorde i 90 minutter, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

Fra kampens start var det Hanstholm IF, som satte sig på begivenheden. De spillede sig til flere gode chancer, men den sidste skarphed manglede. Derfor stod der stadig 0-0, da de to hold gik til pause.

- Det har været et problem for, at vi ikke scorer på vores chancer, og derfor var det frustrerende, at vi gik til pause ved 0-0, når vi havde mulighederne for at score. Men i pausen snakkede vi om, at vi skulle klø på, og det gjorde drengene i anden halvleg, siger Per Kristiansen.

Fire minutter inde i anden halvleg fik Hanstholm IF hul på målbylden. Uffe Skinnerup kom til baglinjen, hvorfra han slog bolden ind til Patrick Andersen, der sparkede bolden i mål.

Hanstholm IF fortsatte med at kreere chancer, og efter 65 minutter spillede de sig flot igennem. Anders Villadsen blev spillet fri, og lagde bolden i mål til 2-0.

De gode takter fortsatte for Hanstholm IF, og de tillod ikke gæsterne mange chancer. Med fire minutter igen blev kampen lukket, da Hanstholm IF igen spillede sig igennem, og Patrick Andersen sparkede bolden i mål.

I de døende minutter lykkedes det igen Hanstholm IF at kombinere sig igennem og score. Denne gang var det Emil Andreasen, som havde sidste fod på bolden, og han scorede til resultatet 4-0.

- Det er tæt i bunden af rækken, så det var dejligt med en god kamp og tre vigtige point, siger Per Kristiansen.

Hanstholm IF kravler op på femtepladsen i Serie 2, hvor de har fået syv point i syv kampe.