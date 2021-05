Efter 11 timers strabadser på Kattegat: Casper Steinfath er i mål

KATTEGAT:Med bare fem kilometer tilbage af en i alt 120 kilometer lang tur over Kattegat, fra Grenaa til Bua i Sverige, døde 27-årige Casper Steinfaths ben fuldstændig. Og han måtte ned og ligge på brættet og padle sig frem med armene.

Der var ingen kræfter tilbage. Det fremgår af billeder fra Casper Steinfaths egen Instagram-profil.

Det togt, der oprindeligt var tænkt til at vare otte timer, endte med at tage næsten 11. Men det lykkedes, og på de allersidste dampe i tanken kunne Casper Steinfath padle sig i land klokken 19.30 søndag aften - en ny rekord rigere.

Her blev han budt velkommen til Sverige af sin træner Magnus Lindstedt, der var padlet ud på vandet til ham. De to mødtes i en træt og akavet omfavnelse, og med flere svenske fans som følge klarede Casper Steinfath de sidste meter ind til land - stadig liggende på maven.

Hårdere end forventet

Starten på togtet Viking Crossing gik fra Grenaa søndag morgen klokken 08.50. Her tog Casper Steinfath sit første af tusindvis af padletag på et såkaldt hydrofilbræt i sit forsøg på blive den første, der krydser Kattegat og blandt de få i verden, der har foilet mere end 100 kilometer.

Brættets t-formede finne løfter ham over bølgerne og brugte deres energi til at få fart på brættet.

Med sig havde thyboen en følgebåd med navigatører, livreddere og mediefolk, som skulle følge ham på den 120 kilometer lange tur. Ved start var forventningen, at han ville lande i Sverige ved 17-tiden. Det tidspunkt blev dog undervejs justeret, da vinden ikke var helt så meget på Steinfaths side som først håbet.

Allerede knap ude af Grenaa havn måtte Steinfath indrømme, at det ville blive hårdere end forventet - vinden fra syd gav ham tidligt krampe, og han kæmpede for at komme ud på åbent vand.

Togtet har fået kælenavnet Viking Crossing 3.0, da det er tredje gang han forsøger at krydse et hav. I 2017 forsøgte han at krydse Skagerak første gang, men måtte give op bare 12 kilometer fra mål. Året efter havde han lært af sine fejl og padlede de 147 kilometer på godt 18 timer, og nu tog han altså kampen op med Kattegat - og sejrede.