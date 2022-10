Efter 23 år arbejde for partiet: Ib P. gør status på DF's nedtur

THY:Som ung spillede han meget fodbold - også selv om holdet ofte rykkede mere ned i rækkerne, end det rykkede op.

- Dengang blev jeg ved med at spille, fordi det kunne være, at det gik bedre i den næste sæson. Sådan har jeg det også lidt i dag, når det gælder fremtiden for Dansk Folkeparti. Jeg håber, det lykkes at vende udviklingen, selv om tingene ligger i stumper.

Det siger Ib Poulsen en fredag formiddag, hvor meningsmålingerne endnu en gang antyder, at DF er i fare for at ryge ud af folketinget, som i to perioder - senest fra 2015 til 2019 efter partiets hidtil bedste valg, der sendte 37 DF'ere i folketinget - også har været hans arbejdsplads. Ved valget i 2019 fik partiet en vælgerlussing og endte med 16 mandater. Ib Poulsen blev ikke genvalgt, men har fulgt partiets fortsatte nedtur - både landspolitisk og lokalt, hvor han i dag sidder som partiets enlige repræsentant i Thisted kommunalbestyrelse.

Håber på fire mandater

- Siden folketingsvalget i 2019 er det kun gået en vej, og jeg har nok stille og roligt vænnet mig til, at en æra er ved at være slut, siger Ib Poulsen, som stadig håber, at tingene vender sig til det bedre, så Dansk Folkeparti ikke følger Fremskridtspartiets eksempel og forsvinder helt fra den politiske scene.

Risikoen er der, erkender Ib Poulsen. Kommer partiet under spærregrænsen efter valget 1. november, bliver det for alvor svært at vende udviklingen.

- Jeg håber på fire mandater, men næppe flere. Taber vi dem bliver det for alvor svært, for mandaterne på Christiansborg skal sætte ansigter på det politiske projekt, der skal være med til at vende udviklingen, siger Ib Poulsen.

Men skal det ske, kræver det, at nogle bakker projektet op. Også ude i de tynde ender, i de lokale partiforeninger.

Taber lokalt afsæt

Da DF for alvor havde medvind på Ib Poulsens lokalpolitiske hjemmebane, var der 220 navne på medlemslisten og fire medlemmer i Thisted Kommunalbestyrelse. I dag er Ib Poulsen eneste DF'er i kommunalbestyrelsen, hvor han blev valgt i 2002 for første gang - og partiet har ikke mere en lokalforening i kommunen.

- Det er et problem. Hvis der ikke lokalt er folk, som vil være med til at bygge noget nyt op, er det op ad bakke - og skal vi udvikle os lokalt, kræver det, at vi har en synlig politik. Og så er det nødvendigt at være repræsenteret på Christiansborg, siger Ib Poulsen, som ikke har afklaret sin egen rolle i det arbejde, der venter.

- Til november er det første gang siden 2005 jeg ikke har mit navn på stemmesedlen, siger Ib Poulsen, der blev valgt til folketinget i 2007 for første gang. Denne gang genopstiller han ikke.

- Selvfølgelig er det trist at se, hvordan tingene har udviklet sig, men egentlig er jeg hverken ked af udviklingen eller vemodig. Det er et politisk parti, som har fyldt meget i mit liv i mange år, men det er "kun" et parti. Det er ikke min familie, og jeg har heldigvis andet, jeg brænder for, siger Ib Poulsen.

Spildte chancer koster

Han er afklaret omkring situationen. Også lokalt, hvor det projekt, han selv har været med til at bygge op, også er smuldret.

- Jeg har stadig et godt forhold til partiets tidligere medlemmer lokalt. Jeg er blevet i DF, nogen har valgt en anden politisk vej, siger Ib Poulsen som blankt erkender, at han fik det hårdeste stød på den kommunalpolitiske bane, da to medlemmer af DF's tre-mandsgruppe brød med partiet i den forrige valgperiode.

- Dengang mistede vi grebet lokalt. Vi forpassede nogle chancer, præcis som der er forpasset chancer landspolitisk. Spildte chancer kommer ikke igen. Det koster troværdighed at brænde chancer og det tager lang tid at genopbygge politisk troværdighed, siger Ib Poulsen.

Hvor udviklingen ender for DF ved han ikke.

- Men kommer vi først under spærregrænsen, vil vi se en selvforstærkende effekt - og så bliver det for alvor svært at komme tilbage.