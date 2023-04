Efter 36 år på landevejene: Næste generation kører busserne videre

SNEDSTED:De uddannede sig i nogle retninger, som umiddelbart ikke havde så meget med drift af et busselskab at gøre.

Men Anja og René Tavs Gregersen sørgede også for at tage det kørekort, som kvalificerede dem til at sætte sig bag rattet i en bus med 50 eller flere passagerer. Og i fem-seks år har de været med i firmaet på fuld tid.

Nu har de to søskende så overtaget Snedsted Turistbusser, som deres far, Knud Gregersen, i 36 år har drevet sammen med hustruen, Grethe Gregersen.

Dette generationsskifte var ikke noget, han forsøgte at overtale børnene til, understreger Knud Gregersen:

- Nej, bestemt ikke. Det er bare kommet løbende, siger han.

Anja Gregersen mener dog, at faren gennem mange år har "gået og lurepasset" og ventet på, at nogle af parrets tre børn viste tegn på, at de var interesserede.

- Men så blev der snakket om det for nogle år siden, siger hun.

Søskendeparret René og Anja Gregersen har været med i driften af Snedsted Turistbusser i fem-seks år, og i meget længere tid har de taget deres tørn bag rattet. Det vil de fortsat gøre, ligesom deres forældre, Knud og Grethe Gregersen, heller ikke har planer om at stoppe som chauffører. Foto: Bo Lehm

Hjem med et kørekort

Mange år tidligere var den bankuddannede datter, som på det tidspunkt boede i Aalborg, kommet hjem og havde præsenteret forældrene for sit nyerhvervede buskørekort.

- Det havde hun taget, uden at der var nogen der vidste det. Og det indikerede måske en retning, fortæller Knud Gregersen, der overtog Snedsted Turistbusser i 1987 efter Poul Hedegaard.

Også lillebroren, René Tavs Gregersen, har i mange år stillet sig til rådighed, når firmaet havde brug for en chauffør. Mens han boede i København, skete det således af og til, at han kørte en bus til Jylland i stedet for den chauffør, der ellers ville komme på kant med køre-hviletidsbestemmelserne.

René Tavs Gregersen er uddannet civilingeniør med speciale i elektronik og har som sådan senest haft job på Oticon i Thisted. Men efter at Oticon lukkede i 2018, har han arbejdet fuldtids i busselskabet - cirka et år efter at søsteren "vendte hjem".

Hun har god brug for sin bankuddannelse i firmaets administration, mens ingeniøren René ikke går af vejen for at åbne ind til motorrummet på en bus, når der er brug for det. Ellers får han ansvaret for driften, og vil også tage mange tjanser bag rattet.

Borgere med specielle behov

Anja kører også en del ture. Blandt andet er det normalt hende, som hver morgen sørger for, at børn med autisme kommer i skole på specialafdelingen Trombakken i Snedsted.

Kørsel med handicappede og andre borgere med specielle behov er en af de store opgaver for Snedsted Turistbusser, der også har efterskoler og idrætsklubber som gode kunder.

Både lokalt - bl.a. i Nationalpark Thy - og på længere ture i ind- og udland har Snedsted Turistbusser også opgaver, hvor man lever op til firmaets navn. Altså kørsel med turister. Firmaet har dog aldrig givet sig af med selv at arrangere rejser.

Snedsted Turistbusser omfatter otte store busser og 12 minibusser. Ud over de fire medlemmer af familien Gregersen køres de af 12 fastansatte chauffører - plus en del med mere løs tilknytning til firmaet. Foto: Bo Lehm

Rutekørsel er der ikke så meget af længere. Snedsted Turistbusser har i dag en en enkelt licitation for NT - nemlig driften af bybusserne i Nykøbing. Men kun indtil august, hvor den opgave overtages af Keolis.

- Det er NT, der er skyld i, at vi ikke kan fortsætte. For en af betingelserne for at kunne byde er, at man har en omsætning på mindst 100 millioner kroner, siger Knud Gregersen.

Han lægger ikke skjul på, at han er rigtig glad for, at de to børn vil overtage:

- Hvis ikke de havde haft interessen, så var vi nok begyndt at drosle ned. Eller vi havde kigget os om efter en køber. Men det er ikke nemt, for det er en vanskelig branche, siger han.

Knud og Grethe Gregersen, der bor lige over for Snedsted Turistbussers garage på Nordmarksvej, glæder sig over, at de kan blive ved med at følge med i firmaets drift - og sætte sig bag rattet i en bus, når der er brug for det.

Anja og Renés lillebror, Simon Gregersen, er ph.d. i datalogi i Aarhus og ikke med med i firmaet.

- Men han har nogle kompetencer indenfor it, som vi i høj grad nyder godt af, fortæller Anja Gregersen.

Snedsted Turistbussers flåde tæller otte store og 12 små busser, og firmaet har - foruden de fire medlemmer af familien Gregersen - 12 fastansatte chauffører.

Firmaoverdragelsen var faktisk en realitet allerede 20. marts, men fejres med en reception 12. maj.