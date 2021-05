Efter aflysning: Thy Rock løfter sløret for de første navne til 2022

THISTED:Det var med tungt hjerte, da Hans Peter Jarl Madsen og resten af arrangørgruppen bag Thy Rock i starten af maj måtte smide håndklædet i ringen. Heller ikke i 2021 bliver det muligt at afvikle den lokale folkefest - men nu er der heldigvis godt nyt.

Mandag var festivalen nemlig klar med de første navne til plakaten i 2022 - og der er allerede lagt i kakkelovnen til et brag af en fest.

Thy-bandet Jonah Blacksmith med Alstrup-brødrene i front får følgeskab af det internationale navn The Script. The Script var senest på Thy Rock plakaten i 2013, og det var så stor en succes, at det måtte gentages, mener Hans Peter Jarl Madsen:

- De leverede en af de stærkeste koncerter i Thy Rocks historie. Jeg tror, de overraskede mange af vores gæster, og vi har været i løbende dialog med dem siden, hvor de gav udtryk for, at de var rigtig glade for at komme her, og de havde en fed oplevelse med publikum, siger han.

The Script var oprindeligt planlagt til 2020-udgaven af Thy Rock, og de var også på plakaten for den netop aflyste festival, men trods megen modgang holder de gæve irere altså fast i deres intentioner om at besøge dyrskuepladsen i Thisted.

Og det vækker stor glæde hos Hans Peter Jarl Madsen:

- Vi lavede den første aftale helt tilbage i 2019, og de har været meget large omkring det og meldte allerede tidligt ud, at hvis vi skulle vælge at aflyse i år, så ville de være klar i 2022, siger han.

Jonah Blacksmith får også rosende ord med fra Thy Rock-formanden, der næsten ikke kunne forestille sig en stærkere kombination her i første offentliggørelse.

- Det kunne næsten ikke være bedre navne at offentliggøre her fra starten af: Et lokalt band, der bare bliver bedre og bedre, og et internationalt topnavn. Så nu glæder vi os bare til om 13 måneder, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Aflysningen af årets festival sidder stadig i festivalformanden, selvom han indrømmer, at det ikke var et helt uventet udfald.

- Det er en helt vanvittig situation at sidde i. Vi var godt klar over, at vi ville være nødt til at aflyse, men af en eller anden mærkelig grund, så var det hårdt at tage beslutningen, siger han.

Han indrømmer, at det bliver hårdt, når "Thy Rock-weekenden" i år skal forløbe uden festival.

- Vi skal lige på den anden side af den weekend, hvor vi skulle have afviklet festivalen, for det er meget mærkeligt, at vi ikke skal lave noget. Det er dér, det for alvor går op for en, siger han, og tilføjer:

- Nu skal vi over på den anden side, og så er det 2022, der er i sigtekornet.