Efter alvorlige bidskader: Politiet har nu hentet to store hunde

HANSTHOLM:Politiet har i tirsdags afhentet to hunde, der mistænkes for to overfald på andre hunde, dels i hundeskoven i Hanstholm, dels i et villakvarter i Hanstholm.

Det oplyser Frits Kortegaard fra lokalpolitiet i Thisted.

- Sagen er endnu ikke afgjort. Men de to hunde er anbragt på en hundepension, så længe den står på, fortæller han.

De to hunde, der ifølge Nordjyskes oplysninger tilhører en mand i Hanstholm, har angiveligt været skyld i så alvorlige bidskader på to mindre hunde, at disse bagefter blev aflivet.

Den første sag er fra august, hvor politiet modtog en anmeldelse fra ejeren af en ældre dansk-svensk gårdhund, Bella, der i hundeskoven ved Hanstholm kom i karambolage med de to store hunde.

Et vidne til episoden, Agnes Pedersen, har fortalt til Nordjyske, at Bellas ejer tog fat i halsbåndet på den ene af de store hunde og vred det rundt, indtil den gav slip.

- Bella kom på dyrehospitalet og blev opereret. Hun kom hjem et par dage, men så blev hun indlagt igen. Mandag 5. september blev hun aflivet, for der var ikke mere at gøre, fortalte Agnes Pedersen.

Tre uger efter hundeslagsmålet i hundeskoven fik politiet endnu en anmeldelse vedrørende de to store hunde. Huxi, en blanding af en löwchen og chihuahua, var blevet overfaldet i et villakvarter i Hanstholm.

Her var Huxi løbet ud gennem et hul i stakittet til en ejendom og havde mødt en stor hund.

- Den store hund havde bidt ham i det ene bagben, helt oppe ved lysken. Da jeg løftede ham op kunne jeg se, at hans ben var helt ødelagt, fortalte Huxis ejer - der ikke ønskede at stå frem med navn - til Nordjyske efter episoden.

Ejeren valgte at lade Huxi aflive.

Det er Midt- og Vestjyllands Politis såkaldt særlovsafdeling i Viborg, der står for efterforskningen. Men her var det torsdag ikke muligt at få oplyst nærmere om, hvor langt man er med sagen, og hvorfor politiet først nu - næsten to måneder efter den første anmeldelse - har hentet de to hunde.