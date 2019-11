Efter bombetrussel: - Det er vigtigt at lytte til sit barn

THISTED:Tingstrup Skole i Thisted blev mandag formiddag kortvarigt evakueret, efter at en 13-årig elev på skolen under overskriften Terror havde sendt et trusselsbrev ud til en række elever, forældre og personale via skolens intranet Aula.

- Selv om truslen heldigvis hurtigt blev afblæst, så kan vi som mennesker sagtens fantasere og tænke alt muligt. Lige i situationen har børnene jo haft en konkret oplevelse af, at der er noget, der er farligt. Så derfor tager vi det fortsat alvorligt og har været ude på skolen resten af skoledagen for at tale med elever og personale, siger Martin Kondrup Knudsen, chef for PPR, pædagogisk psykologisk rådgivning i Thisted Kommune.

Politiet vurderede risiko

Bombetruslen blev lagt ud på Aulas beskedsystem klokken 10 mandag formiddag. Ordlyden lyder: ”Hej allesammen. Jeg er kommet med i gruppen ”ISIS” og synes lige i skulle vide det så hvis der sprang en bombe så er det bare mig. Undskyld forstyrrelsen. Forsæt god dag.”

Skoleleder Dorthe Ninn sendte klokken 10.41 en orientering ud til forældrene via Aula: ”I dag har en elev rundsendt en trussel til en del forældre. Vi ved ikke konkret hvor mange, der har modtaget beskeden. Politiet har risikovurderet truslen og indgår i samarbejde med skolen om at håndtere sagen. Straks, da skolen blev informeret om truslen, valgte skolen at sende eleverne ud, indtil truslen var risikovurderet. Venlig hilsen Dorthe Ninn.”

En lille halv time senere fulgte en ny besked fra skolelederen: ”Efter aftale med politiet fortsætter skoledagen som normalt. Da truslen lød, fulgte skolen den vedtagne beredskabsplan og evakueringsplan, derfor har eleverne været ude. Truslen er ikke reel. Hilsen Dorthe Ninn.”

Psykolog rykkede ud

- At en skole modtager en bombetrussel, er selvfølgelig en situation, vi tager yderst alvorligt, siger skolechef Per Overgaard, Thisted Kommune. Han fortsætter:

- Jeg er meget tilfreds med, at personalet har handlet hurtigt og ud fra skolens beredskabs- og evakueringsplan. Det er også betryggende, at forældrene hurtigt er blevet informeret og hurtigt fik besked om politiets vurdering.

Skolechef Per Overgaard, Thisted Kommune, er tilfreds med, at personalet på Tingstrup skole reagerede hurtigt og fulgte skolens beredskabs- og evakueringsplan. Arkivfoto: Diana Holm

Per Overgaard kørte selv ud til Tingstrup Skole ret hurtigt efter episoden mandag formiddag.

- Jeg oplevede en skole, der var helt i ro igen. I forhold til truslens karakter synes jeg, at de tager det meget roligt og fattet, siger han.

Både skoleledelsen, en SSP-konsulent samt den ledende psykolog i PPR Dagmar Ebbesen har været rundt i klasserne og tale med eleverne.

- Vi giver dem tilbuddet om, at PPR kan tage individuelle samtaler eller gruppesamtaler, så de får den fornødne hjælp til at bearbejde hændelsen. Vi siger det samme til medarbejderne, som tilbydes samtaler med kommunens erhvervspsykologer, siger Per Overgaard.

En snak med politiet

I forhold til den 13-årige elev, der sendte bombetruslen, siger skolechefen:

- Jeg kan jo ikke udtale mig om, hvad vi sætter i værk over for den enkelte elev, ud over at der selvfølgelig er en god kontakt mellem politi og kommune i forhold til, hvordan vi håndterer det.

Ifølge en pressemeddelelse, som Midt- og Vestjyllands Politi har udsendt, kan eleven og hans forældre i hvert fald forvente at blive kontaktet af politiet. Politiinspektør Morten Bujakewitz siger i pressemeddelelsen:

- Vi kunne hurtigt konstatere, at der udelukkende er tale om drengestreger, og evakueringen af skolen kunne ophæves. Drengestreger som denne ligger i den alvorlige ende, og det er et stort setup, der aktiveres, når der er mistanke om bombetrussel. Det skal vi naturligvis have en snak med eleven og hans forældre om.

- Børn reagerer forskelligt

PPR-chef Martin Kondrup Knudsen er klar over, at episoden har opskræmt både eleverne og deres forældre, som i hvert fald i første omgang ikke vidste, hvor alvorlig situationen var. Han råder forældrene til at tage en god snak med deres børn efterfølgende og holde øje med, om der kommer nogle reaktioner.

- Det handler jo om at lytte til sine børn og lade dem fortælle om, hvad de har oplevet. Og børn oplever det jo forskelligt, det skal man huske. Så det gode råd til forældrene vil være, at man som voksen tager ansvar og får talt med sin børn og hører, hvordan de har oplevet tingene, og hvad de har tænkt og følt. Det kan være under aftensmaden eller under putningen. Og så er det jo sådan, at reaktioner er forskellige fra person til person, så nogle oplever noget nu, og hos andre kommer reaktionen måske først i morgen, siger han.