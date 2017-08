Efter brand: Mølle er stadig urørt

ØSTERILD: Årsagen til den brand, der 4. august satte den største af Vestas havvindmøller ud af spillet, er stadig ukendt.

Og der kommer til at gå lang tid, før den er fundet.

Samtidigt arbejder firmaet på at få fundet frem til den rette metode til at få de ødelagte dele ned på jorden fra det 140 meter høje mølletårn.

- Vi skal have det hele ned for at finde den rette årsag til branden, siger Michael Morris, der er kommunikationschef for MHI Vestas Offshore Wind A/S.

Han kan ikke sige noget om, hvordan og hvornår det arbejde begynder, men der har af sikkerhedsgrunde ikke været nogen oppe i tårnet endnu, men ved hjælp af droner har firmaet forsøgt at få en fornemmelse af, hvordan forholdene er på toppen.

Om der også skal fjernes en del af tårnets top, ved firmaet heller ikke endnu.

Der var installeret brandalarmer i nacellen og det var dem, der gav signal om, at noget var galt.

Da branden var på sit højeste, blæste der en del gnister ud over området, men ifølge brandinspektør Lars Bjørndal fra Nordjyllands Beredskab Vest er der ikke specielle beredskabsplaner uden for testcenteret:

- Vi håndterer det som enhver brand i et naturområde, siger han og forklarer, at flyvende gløder og tør vegetation er en risiko, der gælder, uanset hvor højt oppe branden er.

Han forklarer, at brandfolkene trods det fugtige vejr var ude i området og holde øje med, hvor gløderne landede.