Efter coronaen: Drenge-mandskor igen ud i verden med sang på læberne

THISTED:Efter et par år, hvor coronaen umuliggjorde den slags oplevelser, er Thisted Kirkes Drenge-mandskor nu igen klar til en koncertturné i det store udland.

Turen går denne gang til Canada - med et stop på Island på udvejen, fortæller lederen af koret, Niels Granvig, organist og kantor i Thisted Kirke.

På den næsten tre uger lange rejse fra sidst i juni skal koret give koncert først i Hallgrimskirken - den store og markante kirke i Reykjavík. Og i Canada er der planlagt koncerter i domkirker og i andre større kirker i de tre store byer i det østlige Canada: Ottowa, Toronto og Montreal.

- Vi har fået god hjælp til at tilrettelægge programmet af den danske kirke i Toronto, og også ambassaden i Canada har hjulpet med at skabe kontakter, fortæller Niels Granvig.

Koret plejer at være af sted på en udlandsrejse hvert andet år. Men på grund af pandemien er der nu gået tre år siden sidste tur - der gik til England, hjemlandet for drenge-mandskortraditionen.

Rejserne er ifølge Niels Granvig af stor betydning for koret, både i forhold til at skabe kontakter internationalt, og for sammenholdet i koret.

Undervejs bliver der naturligvis også være tid til turistoplevelser. I Canada skal man blandt andet besøge Niagara Falls.

32 medlemmer af drenge-mandskoret kommer med på turen, og sammen med bl. a. forældre til nogle af drengene i koret når selskabet op på i alt på 45 personer. Det samlede budget er på omkring 1,3 mio. kr.

Ud over en egenbetaling finansieres rejsen dels af indtægter fra tidligere koncerter, dels af fondsmidler samt en arv, koret har modtaget.