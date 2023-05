Efter et år med ny ambulancedrift: Lokalpolitiker er ikke imponeret

NORDJYLLAND:Region Nordjylland lever næsten op til sine egne mål for, hvor hurtigt ambulancerne skal nå frem. Responstiderne er gode, konstaterer regionen selv i en pressemeddelelse. Den opfattelse deles dog ikke på Mors, hvor udvalgsformand Henning Sørensen (V) har en noget mere kritisk holdning til beredskabet.

- De tal, vi har set, er ikke imponerende. Morsø Kommune ligger langt bagefter de måltal, regionen selv har sat, siger lokalpolitikeren, der er formand for udvalget for social, sundhed og beskæftigelse.

Udvalget har i årevis insisteret på at få detaljerede opgørelser fra Den Præhospitale Virksomhed, så man har kunnet følge responstiderne i Morsø Kommune, også dengang det var Falck, der kørte ambulancerne. Det er man, så vidt Henning Sørensen ved, den eneste kommune, der har bedt om.

I den aktuelle pressemeddelelse fra Region Nordjylland gøres der status over det første hele år, hvor regionen sammen med den private operatør PreMed har stået for ambulancekørslen i regionen. De to parter overtog driften af ambulancerne fra Falck 1. april 2022.

I den forbindelse blev der vedtaget nye måltal for responstiderne. Servicemålene gælder for et helt års drift, altså fra 1. april til 1. april. Målet er, at ved mindst 67 procent af alle akutte kørsler i regionen som helhed skal den første præhospitale bil være fremme på stedet inden for 10 minutter. Status er, at det skete i 66,1 procent af tilfældene.

Ved 89,7 procent af de akutte kørsler var der en bil på stedet inden for 15 minutter. Her er målet 90 procent.

I 97,7 procent af tilfældene gik der op til 20 minutter, inden ambulance, lægebil, akutbil eller paramediciner nåede frem til den borger, der havde brug for hjælp. Her har regionen opfyldt sit mål på 97 procent.

I den nye periode, der startede i april i år, er responstiderne forbedret yderligere. Det vil sige, at alle tal for både 10, 15 og 20 minutter ligger over de fastsatte politiske mål, fremhæves det i regionens pressemeddelelse.

Her nævnes det også, at regionen har brugt færre penge end forventet på ambulancetjenesten.

Det præhospitale område er dog udfordret af, at ambulancerne bliver kaldt ud til flere ture end for få år siden, samtidig med at der er landsdækkende mangel på ambulancereddere. Udvalgsformand for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland Pia Buus Pinstrup (K) roser i den forbindelse personalet for en flot indsats i en tid, hvor de også skulle finde sig til rette hos en ny arbejdsgiver.

Under måltallene

På Mors fik udvalget for social, sundhed og beskæftigelse i marts en opgørelse over de lokale responstider for andet halvår af 2022. Henning Sørensen oplyser, at han endnu ikke har set de nyeste lokale tal for hele året fra april til april. Men responstiderne for andet halvår af 2022 vakte ikke begejstring.

- Vi er absolut ikke tilfredse med de måltal, man når på Mors. Det er også derfor, vi kæmper for, at den paramedicinerbil, der skal placeres i Thy eller på Mors, skal placeres i Øster Jølby, siger Henning Sørensen.

Tallene viste, at det kun var 58 procent af udrykningerne, der var fremme inden for 10 minutter, hvilket lå betydeligt under målet på 67 procent. 79,3 procent var fremme inden for 15 minutter, mod et mål på 90 procent, mens 90,9 procent brugte op mod 20 minutter om at nå frem. Det burde have været 97 procent.

Det blev dog oplyst fra Den Præhospitale Virksomhed, at det siden nytår er gået fremad med responstiderne på Mors.

Nærmeste køretøj

Henning Sørensen tænker, at en del af problemet kan være, at de ambulancer, der kører med patienter fra Mors til Aalborg, kan blive bedt om at tage andre ture, inden de får lov at vende hjem til Mors igen.

- Jeg mener, at man ikke er god nok til at sende nogle biler herned til at dække vores beredskab, når vi får nogle ture, der kører derop, så Mors på den måde bliver tømt for ambulancer, siger udvalgsformanden.

Kenneth Lübcke, enhedschef i Den Præhospitale Virksomhed, siger:

- Vi vil altid sende det nærmeste køretøj til de alvorligst syge borgere, vi har i regionen, så hvis en Mors-ambulance er på vej hjem og et eller andet sted på sin tur er nærmeste køretøj til en alvorligt syg nordjyde, så bliver den selvfølgelig disponeret til den tur. Vi kan ikke forsvare det anderledes. Men der sidder nogle, der planlægger driften, og hvis de kan se, at ambulancen fra Mors er væk længe, så vil de begynde at flytte beredskab rundt, så man sikrer, at borgere på Mors stadig kan få hjælp i en rimelig tid.

Han oplyser, at regionen ikke opgør responstiderne på kommuneniveau.

- Men den opadgående kurve, vi så for opfyldelsen af responstiderne frem mod 1. april, er fortsat. Så jeg vil formode, det også gælder i Morsø Kommune, siger han.

Kenneth Lübcke oplyser i øvrigt, at det endnu ikke er besluttet, hvor paramedicinerbilen til Thy-Mors området skal placeres.