Efter et år på ny adresse: Vestjyllands Andel er kommet godt fra start

BEDSTED:Efter et år med adresse i Bedsted har Vestjyllands Andel fået mange lokale landmænd som medlemmer. Peder Balling, daglig leder af afdelingen er godt tilfreds med modtagelsen i området, fremgår det af en pressemeddelelse.

I begyndelsen af juli 2020 markerede nye skilte op på bygningerne ved Linnetsgade 11 i Bedsted, at Vestjyllands Andel havde overtaget den lokale grovvareafdeling fra Hedegaard.

Ét år senere kan medarbejderne på afdelingen se tilbage på en smidig og flydende overgang og god opbakning fra de lokale landmænd været god.

- Langt størstedelen af kunderne fra det gamle Hedegaard er fulgt med over i Vestjyllands Andel. Derudover har vi fået flere nye kunder, som aldrig tidligere har været tilknyttet afdelingen. Generelt har vi fået en varm velkomst og solid opbakning fra lokalområdet, fortæller Peder Balling.

Flere forbedringer

I løbet af det seneste år har Vestjyllands Andel forbedret anlægget, så det står knivskarpt til den kommende høstperiode, hvor der for alvor bliver travlt.

- Der er brugt en del ressourcer på at renovere anlægget. Derudover har vi fået en ny brovægt, en ny gødningsspreder, og så arbejdes der på en mulig udvidelse af korngården til dobbelt størrelse. Vi vil jo gerne tiltrække noget korn, og så er det vigtigt, at både vi og landmændene har de rigtige faciliteter til rådighed, forklarer Peder Balling.

Han forventer at få store mængder korn ind i høsten.

- Vi har på forhånd købt en betydelig mængde af landmændenes korn, og derudover kommer der altid en masse ekstra ind i løbet af sommeren, siger afdelingslederen .

Godt samarbejde

Med overtagelsen af afdelingen i Bedsted er der åbnet flere nye muligheder i området. Ikke mindst fordi Vestjyllands Andel har etableret stærke samarbejder med de lokale malterier.

- Vi går højt op i det lokale og er glade for det tætte samarbejde, som vi har med blandt andre Fuglsang Maltfabrik i Thisted. Generelt er området centralt for dyrkning af maltbyg, hvor Vestjyllands Andel også har intentioner om at øge aktiviteterne. Det samme gælder inden for konsumafgrøder, lyder det fra Peder Balling.

Det gode samarbejde viser sig også imellem landmændene og grovvaren.

- Mange nye kunder har valgt at blive medlemmer i Vestjyllands Andel. De kan godt se fordelene i, at vi som et landmandsejet selskab varetager ejernes interesser 100 procent, siger han.

Som medlem i Vestjyllands Andel får man del i selskabets overskudsudlodning, fremgår det af pressemeddelelsen. I løbet af de seneste 18 år er der tilbagebetalt mere end 500 millioner kroner til medlemmerne.