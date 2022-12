Efter forgæves medlemsjagt: Nu bliver to menighedsråd til ét

HANSTED/RÆHR:Menighedsrådene i Hansted og Ræhr fusionerer, efter at det i efteråret mislykkedes at finde kandidater til ledige pladser i de to råd.

I begge sogne blev der holdt både ordinære og ekstraordinære valgmøder - såkaldte valgforsamlinger. I Hansted - der er sognenavnet for Hanstholm - lykkedes det at finde fem medlemmer til menighedsrådet, mens man i Ræhr kun fik valgt ét enkelt medlem.

Derfor har de to råd nu besluttet at gå sammen , og den beslutning har Aalborg Stift godkendt. Samtidig har stiftet givet dispensation til det nye menighedsråd, som faktisk skulle have syv medlemmer, i og med at antallet af folkekirkemedlemmer i de to sogne er over 2000.

Dispensationen gælder, indtil der i 2024 igen skal vælges nyt menighedsråd, fortæller Kirsten Bloch Ravn, hidtidig formand for Hansted Menighedsråd og formand for det nye, fælles menighedsråd.

Der er dog en række juridiske forhold, som skal på plads, inden det nye menighedsråd formelt er på plads. Det kan godt tage et halvt års tid. Indtil da er det nye menighedsråd et forretningsråd:

- Vi skal sørge for, at tingene kører og at allerede besluttede ting udføres. Men der kan ikke tages store nye beslutninger, siger Kirsten Bloch Ravn.

Brug for frivilligbank

Hun frygter, at sammenlægningen får konsekvenser i form af et mindre aktivitetsniveau i de to sogne, da der bliver færre til at løfte opgaven.

- Vi kunne godt tænke os en frivilligbank, så vi har nogle at trække på til praktiske opgaver i forbindelse med aktiviteter i både Hansted og Ræhr, fortæller hun.

I Ræhr er der blandt andet brug for frivillige i forbindelse med familiegudstjenester og andre arrangementer for børn. Ræhr Kirke er nemlig den største af de fire kirker i pastoratet, der også omfatter Klitmøller og Vigsø, og derfor finder mange af børnearrangementerne sted her.

Jan Arnbjørn er næstformand for det nye, fælles menighedsråd, hvor han er ene om at repræsentere Ræhr Sogn, efter at den hidtidige formand for Ræhr Menighedsråd, Poul Erik Frederiksen, i sidste ende besluttede sig for ikke at genopstille.

Poul Erik Frederiksen har dog sagt ja til fortsat at varetage hvervet som bygningskyndig i forhold til Ræhr Kirke, ligesom et andet tidligere menighedsrådsmedlem fra Ræhr, Laila Hvass, er blevet medlem af det nye menighedsråds kirkebladsudvalg.

De øvrige medlemmer menighedsrådet for Hansted og Ræhr er Aida Jensen (kontaktperson), Flemming Rasmussen (kirkeværge), Mona Thoft (kasserer) og Anette Andreasen (sekretær).