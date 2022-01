Efter H&M-exit: - Vi finder nye lejere

THISTED:Lørdag var sidste åbningsdag for H&M i Thisted, og dermed har J. P. Jacobsen Centret mistet en af sine største butikker.

De 1400 kvadratmeter fordelt på to etager, som tøjkæden rådede over, kommer umiddelbart til at stå tomme. Men Per Overgaard Christensen, der er medindehaver af centret, forhandler med flere mulige lejere, og han er overbevist om, at vil lykkes at finde en eller flere lejere til lokalerne.

- Vi har adskillige muligheder i spil, og der kan blive tale om ét, to eller flere lejemål. Vi går efter, at alle kvadratmetrene skal aktiveres, og jeg er 100 procent sikker på, at det vil lykkes.

- Vi er rigtig kede af, at H&M har valgt at lukke. Men når der er én dør, der lukker, så er der en anden, der lukker sig op. Og det kan godt være, at vi - når vi kommer på den anden side af det her - har en endnu bedre situation end før, siger Per Overgaard Christensen.

Bortset fra H&M's lokaler er alt for tiden lejet ud i J. P: Jacobsen Centret i Thisted.

Ikke andre tomme lokaler

Bortset fra Føtex er H&M’s lokaler - som tøjkæden råder over indtil 31. januar - klart det største lejemål i centret. Til gengæld er det lige nu ikke andre tomme lokaler i butikscentret midt i Thisted.

- De butikker, vi har nu, er alle faste lejere. Alle betaler deres husleje, og der er i hvert fald ikke nogen, der har meddelt mig, at de ikke vil være her længere, siger Per Overgaard Christensen.

Han regner med inden for en måneds tid at kunne løfte sløret for, hvem der overtager H&M’s lokaler.