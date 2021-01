Efter kinesisk importstop: Tican tester medarbejderne for corona hver uge

THISTED:Hver mandag eller tirsdag møder medarbejdere på Tican i Thisted ekstra tidligt. Inden de 600 medarbejdere bliver lukket ind på selve svineslagteriet, får de stukket en pind i næsen - og bagefter må de vente på resultatet af den såkaldte antigentest for corona.

Strategien med ugentlige test blev først indført i Ticans Brørup-afdeling og fra november også i Thisted. Det har formentlig bidraget til, at slagteriet har undgået de supersprednings-begivenheder, der tidligere har ramt både Danish Crown i Ringsted og tyske slagterier i Tönnies-koncernen, som Tican er en del af.

Det var efter et mindre smitteudbrud i Brørup, at slagteriet besluttede at gennemføre regelmæssige test af samtlige medarbejdere. Udbruddet fik Kina til kortvarigt at lukke for importen af svinekød fra Tican i Brørup.

Siden er et antal medarbejdere blevet sendt hjem igen efter en positiv test.

- Men vi har ikke haft flere tilfælde end i resten af samfundet. Faktisk har vi nok haft en del færre, siger Niels Jørgen Villesen, administrerende direktør for Tican.

De nyeste restriktioner har ikke umiddelbart betydet ændrede arbejdsgangene på slagteriet, hvor medarbejderne i lang tid har brugt mundbind og sørger for at holde afstand, i den udstrækning det er praktisk muligt. Fordi virusset har vist sig at trives særligt godt i kølige omgivelser, er der i de afdelinger, hvor temperaturen er lav, installeret specielle filtre i ventilationsanlægget. Disse filtre blev udviklet efter corona-udbruddene på Tönnies’ slagterier i Tyskland, fortæller Niels Jørgen Villesen.

I Tyskland var boligforholdene hos migrantarbejdere i fokus som i hvert en af forklaringerne på den store smittespredning. Også Tican har mange udenlandske medarbejdere. I Thisted udgør udlændingene 20-30 procent - med tyskere og polakker som de to største grupper. I Brørup drejer det sig om op mod 70 procent.

Men især mange af Thisted-afdelingens udenlandske medarbejdere har hentet deres familier hertil, og problematikken med flere medarbejdere der bor tæt sammen, er derfor ikke så aktuel her.