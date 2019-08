Efter kraftig regn: Campingplads oversvømmet igen

KLITMØLLER: Nystrup Camping i Klitmøller blev lørdag igen ramt af oversvømmelse, og både Nordjyllands Beredskab og mandskab fra Beredskabsstyrelsens afdeling i Thisted er rykket ud for at få pumpet vandet væk.

For få dage siden var campingpladsen oversvømmet. Lørdag kom der igen ekstra meget vand ved Klitmøller, og så løb store mængder vand igen ind på pladsen.

- Campister har fået vand ind i deres for-telte. Det er selvfølgelig rigtig ubelejligt for dem, siger indsatsleder Rasmus Evaldsen fra Nordjyllands Beredskab lørdag eftermiddag.

Også oversvømmelse ved sommerhuse

Op mod 12 mand er i gang med at få pumpet vand væk, og også campisterne selv hjælper til med at bygge barrikader af sandsække for at holde vandet væk fra campingvogne og telte.

Det store vandmængder er også trængt ind i sommerhusområdet ved siden af campingpladsen.

- Inde ved nogle af sommerhusene står der vand, men ikke inde i sommerhusene, vurderer Rasmus Evaldsen fra beredskabet.

Også dér forsøger man at få bugt med oversvømmelserne efter det massive regnvejr. Det sker blandt andet ved at oprense åer, så vandet kan løbe væk.

- Det har været slemt

June Jensen, medindehaver af campingpladsen, fortæller lørdag eftermiddag om oversvømmelserne:

- Det har været slemt, men nu er det under kontrol, siger hun og bemærker:

- Det er jo vorherre, der har åbnet for sluserne.

Over to millioner liter vand var pumpet væk lørdag eftermiddag, oplyser hun.

Hjælpsomme campister

Hun fortæller, at der natten til lørdag var faldet 40 mm regn, og at hendes mand natten igennem havde været ude på campingpladsen for at lægge sandsække i forsøg på at dæmme op for vandmasserne.

I øjeblikket har Nystrup Camping Klitmøller op mod 1000 gæster.

- Det har taget det enormt flot. De er så behjælpelige i forbindelse med oversvømmelserne, siger June H. Jensen.

