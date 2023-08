Efter kun en måned: Nordjysk skole skal igen have ny rektor

Mindre end en måned efter, at Anders Højgaard Gaden tiltrådte som ny rektor for Vestervig Kirkemusikskole i Thy, skal skolen igen til at se sig om efter en ny leder.

Ifølge en pressemeddelelse fra kirkemusikskolen har Anders Højgaard Gaden erkendt, at han ønsker at fortsætte sin karriere som musiker og underviser. Og formanden for skolen, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, understreger over for Nordjyske, at der ikke ligger andet end det bag det overraskende jobskifte:

- Det er den pure sandhed. Han fandt hurtigt ud af, at rektorjobbet ikke var noget for ham. Han ville hellere spille, siger biskoppen om Anders Højgaard Gaden, der er uddannet organist og kantor fra Det Jyske Musikkonservatorium og har været underviser på kirkemusikskolen, der - ud over i Vestervig - har afdelinger i både Aalborg og Aarhus.

Anders Højgaard Gaden forlader rektorstillingen i Vestervig efter kun en måned. Arkivfoto

Thomas Reinholt Rasmussen beklager Anders Højgaard Gadens opsigelse, men fokuserer på at se fremad:

- Kirkemusikskolerne står over for en større udfordring med at rekruttere studerende til bl.a. organistuddannelsen, så vi også i fremtiden har de dygtige musikere og sangere, vi har brug for, til skabe gode oplevelser i kirkerummene og udvikle folkekirken, siger han.

Ifølge biskoppen mødes skolens bestyrelse 6. september med genopslag af rektorstillingen på dagsordenen. En ny rektor ventes tidligst at kunne tiltræde 1. december. Indtil da er rektoren for Løgumkloster Kirkemusikskole, Hans Christian Hein, konstitueret som leder af skolen i Vestervig. Her blev han også konstitueret efter 1. december sidste år, hvor den hidtidige rektor, Tine Fenger Thomsen, valgte at fratræde.