Efter lukning af boringer: Kilde til PFAS-forurening eftersøges

HANSTHOLM:Det kræver sandsynligvis et større detektivarbejde, hvis det skal lykkes at opspore kilden til den forurening med PFAS-stoffer, der i august var årsag til, at tre ud af Hanstholm Vandværks syv boringer blev taget ud af drift.

Det forudser Helle Korsgaard, administrerende direktør i Thisted Vand. Ikke desto mindre er det nu det arbejde omkring kildeopsporing, forsyningsselskabet har sat i gang i tæt samarbejde med myndighederne.

PFAS er betegnelsen for en gruppe sundhedsskadelige flourstoffer, som er meget svært nedbrydelige, og som findes i en lang række produkter og efterhånden også stort set overalt i miljøet.

I 2021 sænkede Miljøstyrelsen grænseværdien for summen af fire PFAS-stoffer fra 100 nanogram/liter til 2 nanogram/liter.

I vandet fra Hanstholm Vandværk blev målt mellem 2,5 og 3 nanogram/liter, oplyser Helle Korsgaard.

I den pressemeddelelse, Thisted Vand sendte ud i august, understreges det, at Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at overskridelsen er meget lille, og at der ikke er en sundhedsrisiko ved brug af vandet hverken som drikkevand eller procesvand.

I øvrigt oplyser direktøren, at der er taget nye prøver af det vand, der forlader vandværket, efter at de tre boringer er taget ud af drift, og i det vand, der pumpes ud til forbrugerne nu, ligger man langt under grænseværdierne.

- Vi arbejder stadigvæk i forhold til kildeopsporing. Der er jo mange måder, PFAS-stofferne kan fremkomme på. Og samtidig tager vi nye vandprøver, for vi har jo lukket boringerne på grundlag af en enkelt prøve, så vi skal have verificeret, om det nu er rigtigt, siger Helle Korsgaard og fortsætter:

- Der kan jo ske noget i forbindelse med selve prøvetagningsudstyret. PFAS er jo i vores tøj, parfume, shampoo, non-stick pander, sofaer, det er jo over det hele. Sådan nogle ting skal vi jo have udelukket. Vi kan håbe på, at der har været noget fejlanalyse ind over det.

Thisted Vand har hyret en rådgiver, der hjælper med at få kilden til forureningen undersøgt og kortlagt.

- Det virker meget mærkeligt, at vi overhovedet finder PFAS, for Hanstholm Vandværks syv boringer ligger ude i Sårup Plantage. Vi skal selvfølgelig have undersøgt, om der har været nogle skovbrande derude eller biler, der er brændt, hvor der er blevet brugt brandskum, eller om der er gravet affald ned, eller om det måske kan komme fra selve pumperne. Det kan være mange ting. Vores rådgiver ser også på, om det kan komme fra havskum, der er blæst ind med vinden og som så er i vandløb og søer derude, fortæller Helle Korsgaard.

Det vand, der sendes ud fra Hanstholm Vandværk, er tidligere blevet tjekket for PFAS-stoffer, uden at der blev fundet noget, oplyser hun. I denne omgang blev stofferne dog to gange i prøver fra vandværket samt én gang fra tre af boringerne.