Efter lukning af turistbureau: Togrejse-firma forsøger at hjælpe

THISTED:Har I en guide til cykelture i nationalparken? Kan vi købe fiskekort til søerne i Thy? Er der mulighed for at leje en cykel?

Spørgsmål af den slags bliver hver dag stillet af folk, der kommer ind ad døren til Togrejse.dk på stationen i Thisted.

Firmaets speciale er salg af især internationale togbilletter, men personalet er altså også blevet en uofficiel turistinformation, efter at Thisted Turistforening pr. 1. november sidste år lukkede det turistbureau, som i et par år havde haft til huse i en anden del af den gamle stationsbygning.

- I de travle perioder kan vi på en dag have 20-30 forespørgsler fra turister. Før turistbureauet lukkede, kom der også nogle, men det var fordi det var uden for deres åbningstid, fortæller Birgitte Winther, medarbejder i Togrejse.dk.

Hun kan hjælpe turisterne med et bykort over Thisted, og også med kort over Nationalpark Thy. For begges vedkommende kan der dog snart meldes udsolgt.

- Det er frustrerende ikke at kunne hjælpe. De, der spørger efter fiskekort, må vi sende ud til Naturstyrelsen. Ellers henviser vi til turistbureauet i Nykøbing, men det er jo ikke optimalt, siger Birgitte Winther.

- I travle perioder kan vi på en dag have 20-30 forespørgsler fra turister, fortæller Birgitte Winther, medarbejder hos Togrejse.dk Foto: Morten Kyndby Holn

- Vi prøver efter bedste beskub at hjælpe de folk, der kommer hertil, siger Ulrich Albrechtsen, medindehaver af Togrejse.dk, samtidig med at han har titel af stationsforstander i Thisted.

- Det er altid en glæde at kunne hjælpe andre. Men en ligeså stor sorg, når vi ikke slår til. Og det er den følelse, vi sidder tilbage med: Enten har vi brug for noget hjælp, eller også har vi brug for nogle andre, som løser opgaven bedre end os, siger han.

Vil gerne gå i samarbejde

Ulrich Albrechtsen vil meget gerne gå i samarbejde med for eksempel Thisted Kommune om at løse informationsopgaven over for turisterne:

- Det behøver ikke at dreje sig om millioner. Det kunne være en enkelt fuldtidsmedarbejder, som kunne sidde sammen med os. Vi har pladsen til det, siger han.

Lukningen af turistbureauet i efteråret 2022 skete efter, at kommunalbestyrelsen havde besluttet, at kommunens turismemidler skulle tilfalde Destination Nordvestkysten i stedet for Thisted Turistforening. To af turistforeningens hidtidige medarbejdere fulgte med over i dette selskab og har fået kontor i Hanstholm. Men uden åben service for turisterne.

Peter Krusborg, direktør for Destination Nordvestkysten, understreger, at det ikke er destinationen, der har besluttet at lukke turistbureauet.

- Der lå ikke et åbent turistkontor i forretningsplanen, da kommunen valgte at lægge pengene over til os. Thisted Kommune får hvert år rigtig, rigtig mange gæster. Dem prøver vi at gribe så godt vi kan, med de ressourcer. Men vi vurderer, at pengene er bedre brugt på det aktivitetsprogram, vi har, end på et åbent turistkontor, siger Peter Krusborg.

I et par år havde Thy Turistforening sit turistbureau på stationen i Thisted. Men det lukkede i efteråret 2022, efter at Thisted Kommunes turismemidler tilfaldt Destination Nordvestkysten i stedet for turistforeningen. Arkivfoto: Bo Lehm

Han under sig i øvrigt over de tal, som Togrejse.dk oplyser for antal gæster, der efterspørger turistinformation:

- De reelle tal for, hvor mange der bruge en turistinformation, de er så små, at det er meget svært at forsvare, at man skal bruge så mange penge på medarbejdere og på husleje for at holde et kontor åbent, siger destinationsdirektøren.

I Thy har turistforeningen - efter at den mistede sit kommunale tilskud - skiftet navn til Thy Turistråd, hvis formand, Mai Høgfeldt Knudsen, beklager, at der ikke er penge til en bemandet turistinformation:

- Vi har desværre en kommune, som har valgt, at vi ikke skal være der. Som en bestyrelse med frivillige kan vi jo ikke holde sådan et kontor åbent, siger hun.

Cykeludlejning

I Thisted er der en mulighed for at finde turistbrochurer og anden informationsmateriale - nemlig i foyeren til Thisted Musikteater på Håndværkertorv.

Og hos Togrejse.dk har man faktisk - ud over at udlevere bykort og vise turisterne andre steder hen - påtaget sig et af de servicetilbud, som efterspørges. I samarbejde med en lokal cykelforretning udlejer firmaet cykler, der er opstaldet i den aflåste cykelparkering ved stationen.