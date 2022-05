Efter mere end 60 år med glad jazz: "Kongeligt" band siger farvel

NYKØBING:Det er mere end 60 år siden, Royal Garden Jazzband så dagens lys i Nykøbing.

Bandet blev opløst omkring 1970, for så at genopstå godt 20 år senere. Nu er gennemsnitsalderen for de seks nuværende medlemmer tæt på de 80 år, og de har besluttet sig for at sige stop.

Men de "kongelige" musikere med forkærlighed glade, traditionelle jazzrytmer, gør det naturligvis ikke uden en ordentlig afskedskoncert. Og selv om de fleste af bandets nuværende medlemmer bor langt fra Mors, finder den sted i byen, hvor det hele startede.

Faktisk går Royal Garden Jazzbands historie helt tilbage til 1956. Den nuværende bassist, Flemming Seiersen, var dengang en knægt på 14 år, der som mange andre havde fået sin musikalske opdragelse i byens FDF-orkester. Han og nogle andre drenge dannede deres eget band med ambition om at spille jazz.

Fra den allerførste koncert med Royal Garden Jazzmen. Fra venstre Flemming Seiersen (bas), Hans Jørgen Sejersen (basun), Harald Degn Pedersen (trommer), Svend Knudsen (banjo), Erik Bendsen Poulsen (klarinet) og Kjeld Lyngsø Jensen (trompet). Arkivfoto

- Men vi skulle igennem nogle forpostfægtninger, inden det faktisk blev til jazz. Det startede som et showband, der spillede tidens popmusik, fortæller Flemming Seiersen.

Som det eneste af de nuværende medlemmer har han været med siden starten - først som trommeslager, men han skiftede til bas, da bandet kom til at mangle en på dette instrument.

Omkring 1958-59 blev det alvor med jazzen. Der var på den tid hele fire bands i Nykøbing, som spillede traditionel jazz - plus to, som sværgede til de mere moderne jazzrytmer.

De fire traditionelle bands fusionerede til ét, der tog navnet Royal Garden Jazzmen efter byens jazzklub, Royal Garden Jazz Club - som igen var opkaldt efter en legendarisk klub i New York.

Spillede for en øl eller to

Royal Garden Jazzmen debuterede i jazzklubbens røgfyldte lokaler på første sal i Håndværkerforeningen, og blev klubbens husorkester med koncert hver anden torsdag.

- Det var Chris Barber, der var det store navn dengang. Vi sad og lyttede til hans plader og forsøgte at spille, ligesom de gjorde. Det var sådan, vi kom i gang.

Jazzklubben havde 400 medlemmer og var stedet, hvor de unge i Nykøbings mødtes, fortæller Flemming Seiersen:

- Vi spillede gratis - for en øl eller to. Og på den måde tjente klubben penge til at kunne få nogle store navne fra ind- og udland. George Lewis, Jack Dupre og Papa Bue, blandt andre.

Musikken blev altså ikke nogen levevej for de unge jazzentusiaster. Flemming Seiersen ville være journalist, og efter en periode på Nykøbings socialdemokratiske avis, Aftenposten, flyttede han i 1961 fra Mors og havde i de kommende årtier job på forskellige aviser i Jylland og på Fyn.

Koncert med Royal Garden Jazzband på Kirketorvet i Nykøbing. Arkivfoto

Men han fortsatte i Royal Garden Jazzmen, indtil bandet opløste sig selv omkring 1970. Herefter fik Flemming Seiersens kontrabas lov til at samle støv, indtil han i 1984 havde fået job på Grønlands Radio i Nuuk og her kom med i et lokalt jazzband. Og da han i 1991 vendte hjem fra Grønland, genstartede han sit gamle band - nu under navnet Royal Garden Jazzband.

- Siden da har vi spillet omkring 500 koncerter - i Danmark, på Færøerne og i Tyrkiet og Sverige, fortæller han.

Selv har han i mange år har boet i Ørsted på Djursland, hvor han i øvrigt har drevet et økologisk kvæglandbrug, sideløbende med, at han fortsat arbejdede med journalistik.

Genstart af jazzklub

Også to andre medlemmer af bandet bor på Djursland. To bor på Fyn, mens kun én, trommeslageren John Tousig, har adresse på Mors.

Royal Garden Jazzband fotograferet under en koncert i Otterup på Fyn. Privatfoto

Men bandet har mange gange spillet hjemme på "fødeøen". Herunder til de tre første Kulturmøder på Mors, i 2014, '15 og '16. Ved én af de lejligheder kom Flemming Seiersen med en opsang til de lokale jazzelskere:

- Jeg sagde, at nu måtte de tage sig sammen og få startet en jazzklub igen. Og det gjorde de så, fortæller han.

Klubben, der i sin nye udgave kom til at hedde Royal Garden Jazzklub Mors, er naturligvis arrangør af Royal Garden Jazzbands afskedskoncert. Koncerten afvikles som en omgang frokostjazz i Støberigården i Nykøbing lørdag 21. maj.

- Vi bor langt fra hinanden, så der er svært at mødes, og vi vil gerne stoppe, mens legen er god. Fire af de seks i bandet er fyldt 80, fortæller Flemming Seiersen, der rundede de 80 år forrige fredag.

Det er ikke fordi, de nødvendigvis er færdige med de glade jazzrytmer. Flemming Seiersen selv vil fortsætte med at spille, bl. a. sammen med pianisten Svend Frandsen, som med sine 85 år er Royal Garden Jazzbands alderspræsident.

Svend Frandsen er i øvrigt formand for Djursland Jazzklub, der har Flemming Seiersen som næstformand. Her har Royal Garden Jazzband allerede sagt farvel til sit lokale publikum med en første afskedskoncert.