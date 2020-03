Efter nye regler om medicinbegrænsning: Nu slækkes der lidt igen

THISTED:I torsdags, 12. marts, blev der indført begrænsninger på, hvor meget medicin, der må udleveres på landets apoteker og i andre forretninger. Men allerede nu lempes restriktionerne lidt. Det fortæller apoteker Georg Georgsen, Thisted Svane Apotek.

- Der skete en udvikling onsdag morgen, hvor vi fik et brev fra vores forening. De har talt med Lægemiddelstyrelsen om det at få ekspederet recepter, og det har de ændret, sådan at man fremtidigt må få det, der står på recepten, mod at vi skal medvirke til at begrænse hamstring, siger han.

Helt konkret står der i brevet fra Danmarks Apotekerforening til medlemmerne, at apotekerne skal ekspedere alle recepter ud fra lægens ordination og kundens normale forbrug, samtidig med at apoteket skal medvirke til at modvirke hamstring.

- Man lægger nu op til, at vi skal vurdere situationen, i modsætning til den første melding, hvor der var lukket totalt i. Reglen er stadig én pakke håndkøbsmedicin pr. kunde, men hvis der er flere i husstanden kan man godt få to gange 20 Panodil. Det kan jo godt være relevant, siger Georg Georgsen. Han tilføjer:

- Man smækkede porten helt i, og så lukker man den lidt op igen, nu hvor man ser, hvordan det går. Sådan tror jeg, at beredskabet fungerer. De sidder centralt og kan se, hvordan trækket er på grossisternes lager. Det er meget fornuftigt.

En af dem, der har kritiseret de stramme begrænsninger, er 69-årige Anne Mette Amby, der på grund af knogleskørhed ikke selv kan gå fra sin lejlighed på Grønningen i Thisted ned til apoteket efter medicin. Hun havde behov for en kur på 18 piller, fordelt på tre pakninger, og hun kunne ikke få lov at få udleveret alle piller på én gang. I stedet skulle medicinen bringes per bud fra apoteket over tre gange.

- Sådan noget med at begrænse udlevering af så få piller vil vi slet ikke beskæftige os med efter de seneste udmeldinger, fastslår Georg Georgsen og fortsætter:

- Det giver jo også ekstra arbejde for os. Så det er i alles interesse at få det ekspederet på én gang. Men vi beder også om forståelse for, at tingene er svære i øjeblikket. Vi må prøve at komme igennem det sammen.