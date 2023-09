Nordjyde kan afløse Scavenius i Folketinget

Joachim Plaetner Kjeldsen er i gang med sin anden valgperiode i Thisted Kommunalbestyrelse. Om det bliver til debut i Folketinget er nok mindre sandsynligt, da medlemmer, som af en eller anden grund forlader deres folketingsgruppe, har det med at klæbe til taburetten under henvisning til, at de er personligt valgt. Arkivfoto: Bo Lehm