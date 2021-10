Efter shitstorm: Stopper med at fremstille øl til politikere

THISTED:To billeder delt på Instagram satte lørdag formiddag dele af det sociale medie Twitter i flammer - og kastede Thisted Bryghus ud i en mindre shitstorm, der nu betyder, at bryggeriet ikke længere vil fremstille såkaldte private label øl til politikere.

Balladen startede altså lørdag formiddag på Twitter, men havde sit udspring på Instagram. Her postede Pernille Vermundto billeder af en Vermund Øl - en private label øl med et portræt af hende på etiketten - hun har fået Thisted Bryghus til at levere til hende.

De billeder blev efterfølgende delt på Twitter, delt videre og flittigt kommenteret på de profiler, der delte dem; en hel del af kommentarerne gik på, at brugerne ville fravælge Thisted Bryghus, efter de havde valgt at tage Pernille Vermund som kunde til en "privat øl".

I opslaget med billederne af hendes øl på Instagram havde Pernille Vermund angivet sin lokation til "Thisted Bryghus", så det kunne se ud som om, at billederne var lagt op i samarbejde med bryghuset - hvad de ikke var. Og som er en ting, bryghuset sådan set ikke selv er herre over.

Efterfølgende har Pernille Vermund fjernet billederne fra sin Instagramprofil, idet det er uvist om hun selv har gjort det for at vise hensyn til Thisted Bryghus, eller om bryghuset har bedt hende om at fjerne dem.

Private label er øl, der ikke bliver distribueret af bryggeriet, men udelukkende af køberen.