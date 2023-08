Efter skolelukning: Forældre vil starte privatskole

VESTERVIG:Allerede dagen efter, at politikerne på Thisted Rådhus havde besluttet at lukke Vestervig Skole, kunne en initiativgruppe præsentere de foreløbige planer for en ny skole ved navn Havland i Vestervig.

Projektet er blevet kaldt en friskole. Men på et informationsmøde mandag aften kunne Henriette Blander Steffensen fra initiativgruppen slå fast, at der bliver tale om en privatskole:

- I forhold til den godkendelsesproces, som vi nu skal igennem, gør det ikke nogen forskel. Men vi organiserer os i privatskoleforeningen, og det er dem vi får hjælp og vejledning af.

- Det skal være en skole med en faglig stærk forankring. Jeg siger ikke, at friskolerne ikke har det. Men det er et signal, som det vigtigt for os at sende. Og det er også vigtigt, at det ikke bliver en skole, der skal være forældredrevet på den måde, at man skal gøre rent i weekenden eller til arbejdsdag hver måned, siger hun.

Forældrene slipper dog ikke helt for at blive bedt om en frivillig indsats. Der bliver dog højst tale om to arbejdsdage om året, understreger hun.

Friskoler har jo normalt et ideologisk fundament. Får Havland ikke det?

- Det er i hvert fald ikke det, vi lige nu går med. Det er ikke fordi, vi ikke får nogle værdier. Men det er ikke det væsentligste for os.

- Vi vil holde fast i de gode faglige aspekter, som folkeskolen kan stå for, og de gode ting fra Vestervig Skole vil vi gerne tage med over i den nye skole. Men så vil vi selvfølge udnytte, at vi har metodefrihed. Vi kommer til at udnytte vores placering, så vi for eksempel kan tage til Vesterhavet og lave undervisning i natur og teknik, siger Henriette Blander Steffensen, der i dag er skolebestyrelsesformand på Vestervig Skole.

Havland håber at kunne flytte ind i de eksisterende bygninger, når folkeskolen lukker med udgangen af skoleåret 2023-24.

- Vores ønske er, at vi kan overtage skolen. Men skulle det ikke kunne ske, så har vi en plan B, siger Henriette Blander Steffensen.

Hun vil ikke komme nærmere ind på, hvad der er for en lokalitet, man har kig på som alternativ. Kun at der er tale om en ejendom i Vestervigs nuværende skoledistrikt, og at den umiddelbart er egnet til formålet.

I øvrigt er det overladt det til Vestervig Byfornyelse Aps. at forhandle med Thisted Kommune om overtagelse af skolebygningerne, mens initiativgruppen koncentrerer sig om arbejdet med at få den nye skole godkendt hos myndighederne.

Alle generationer

I første omgang skal en ansøgning af sted til Undervisningsministeriet inden 15. august - ledsaget af et gebyr på 20.000 kr. De penge blev indsamlet allerede i foråret, da Thisted Kommune havde præsenteret planen for den nye skolestruktur - med Vestervig Skole som en af de skoler, der var i farezonen.

120 deltog i mandagens informationsmøde om Havland i Vestervig-Agger Aktivitetscenter. Henriette Blander Steffensen glæder sig over den store opbakning - og at alle generationer var repræsenteret:

- Det var en blanding af nuværende, kommende og tidligere forældre til skolebørn. Det var rart, at vi kunne dele vores tanker og ideer med så mange, og der var bred opbakning til vores planer. Så vi er glade og fortrøstningsfulde, siger hun.