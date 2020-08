Efter stor politiaktion: Sigtet for overtrædelse af kniv- og våbenloven

HURUP:En 48-årig mand blev mandag aften anholdt, efter politiet slog til mod et hus i Hurup, hvor en person ifølge politiets oplysninger skulle være i besiddelse af både knive og skydevåben.

Lokalpolitiet i Thisted fortæller tirsdag morgen, at den 48-årige mand efterfølgende er blevet sigtet for overtrædelse af knivloven for at være i besiddelse af tre knive.

Han er desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven for at være i besiddelse af en økse, gaspistol og boltpistol, lyder det fra politiet.

Ifølge politiet er den 48-årige også sigtet for en voldssag fra 19. august, hvor han var ”i karambolage” med en 25-årig mand fra Hurup, hvor han havde ”gjort udfald med en kniv” mod den 25-årige. Den 25-årige mand fik ifølge politiet kun overfladiske skrammer og blev behandlet på skadestuen.

Den 48-årige mand blev efter afhøringen løsladt igen tirsdag kl. 02.44, fortæller politiet.