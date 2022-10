Efter tæt opløb: Lokal restauratør løb med sejren ved DM i østersgastronomi

NYKØBING:Niveauet var højt og opløbet tæt, da Danmarks bedste kokke i disciplinen østersgastronomi skulle kåres under i weekendens Østers- og Muslingepremiere i Nykøbing.

Og det blev en lokal restauratør tog prisen i år: Vinder af DM i østersgastronomi 2022 blev Nicholas Min Jørgensen, indehaver af restaurant Tri i Agger og af Agger Darling.

Nicholas Min Jørgensen har to gange tidligere deltaget i DM-konkurrencen, men det var som repræsentant for først en restaurant i Aarhus, Substans, og senest - i 2019 - for en cateringvirksomhed, som han havde på det tidspunkt.

Nicholas Min Jørgensen og hans medarbejder i gang med at forberede retten, der sikrede ham DM-titlen.

I 2019 blev han slået af Kristoffer Ringsing, der har taget DM-titlen tre gange, senest i 2021. Nicholas Min Jørgensen havde set frem til i år at kunne slå den forsvarende mester.

Men selv om han vandt, blev det ikke helt sådan, for Kristoffer Ringsing måtte med kort varsel melde fra til årets konkurrence efter at var blevet ramt af corona.

En ny ret på vej ind til dommerbordet.

- Jeg blev glad, da jeg hørte om de nye kriterier - at det også spiller ind, at der bruges lokale råvarer. Det er noget, vi går meget op i. Vi har gode råvarer her, men det har man alle steder. Det gælder bare om at bruge dem, sagde Nicholas Min Jørgensen, da han var blevet kåret som vinder med en ret, der bl. a. omfattede "en slags minestrone på alt det mest lokale" - som det fremgik af menuen for de smagsprøver - tastings - som publikum kunne købe.

Nicholas Min Jørgensen vandt foran Benjamin Hylleberg, køkkenchef på Nørre Vosborg-restauranten N. V. Tasting & Classique, og Tommy Jespersen fra Holckenhavn Slot ved Nyborg.

Tommy Jespersen, der endte som nummer tre, interviewes af eventproducent Christian Kjeldsen.

Bryggen med på afbud

Den forsvarende mester var ikke ene om at melde fra, og feltet af deltagere var reduceret fra otte til seks. Blandt dem endnu en lokal kok, Mads André Hansen fra restaurant Bryggen i Thisted, der var trådt til med kort varsel.

- De ringede til mig i onsdags, og så skulle jeg til at finde på noget. Vi har tænkt, testet og kørt - ikke noget med finjusteringer. Der var et par småfejl, men nu må vi se, hvordan det går, sagde Mads André Hansen, inden konkurrencen var afgjort.

Mads André Hansen serverer for dommer Thomas Riis.

Hans ret bestod bl.a. af limfjordsøsters med brunet smør, grillet squash, miso, føget musling og karljohan-svampe.

Norske Mads André Hansen deltog i østersgastronomi-konkurrencen for første gang, men har tidligere dystet i en tilsvarende konkurrence i sit hjemland med klipfisk som ingrediens. Og han har været på det norske kokkelandshold.

Han vil godt forsøge sig igen i DM i østersgastronomi:

- Men så skal jeg have lidt bedre tid til at forberede mig ...

De fire dommere ved DM i østersgastronomi i gang med voteringen. Fra venstre Dennis Rafn, Thomas Riis, Lars Bang Bertelsen og Martin Seymour.

Legat til kokkeelev

En anden, der stillede op med kort varsel til Østers- og Muslingepremieren, var 20-årige Isabella Ravn Jakobsen fra Struer, der er kokkeelev på Tambohus Kro & Badehotel på Jegindø. Hun deltog ikke i DM-konkurrencen, men med 24 timers varsel trådte hun til og lavede 12 hovedretter til publikum.

Smagsprøver til publikum lines op.

- De ringede i går og spurgte om jeg kunne. Og så fandt jeg på en ret med butterdejssnitter, pocherede østers og hvidvinsdampede blåmuslinger, fortæller hun.

For den indsats modtog Isabella Kokkeforeningens "dannelseslegat" på 15.000 kroner.

- Det kan godt være, jeg vil være med i DM. Men nu skal jeg først deltage i skills for kokkeelever, fortæller hun, der er regerende skolemestrer på UHC i Holstebro.

Tjenerbattle

For første gang dystede også et hold tjenere under Østers- og Muslingepremieren. Denne "tjenerbattle" blev vunder af Kristine Slott-Olsen fra restaurant Formel B i København. Hun er også regerende nordisk mester, men ifølge dommerne konkurrencen uhyre tæt. Østers- og Muslingepremieren var som sædvanlig sarrangeret af Danmarks Skaldyrshovedstad og Morsø Kommune - med Morsø Turistforening på sidelinjen. Turistforeningen har således solgt overnatninger og pakketilbud i forbindelse med begivenheden. Og det er gået godt, fortæller tiuristchef Bente Christensen.

- Måske er det den hidtil største, lød vurderingen søndag eftermiddag fra turistchefen, der sammen med sine medarbejdere tog imod gæsterne ved indgangen til det store telt på havnen i Nykøbing.

Østers-DM