Efter udbrud på fabrik: Corona spreder sig i hele lokalområdet

THY:Hvis sogne stadig skulle lukkes ned, når de er særligt hårdt ramt af corona, så ville Hansted sogn lukke nu. Efter udbruddet på en fiskefabrik i sidste uge spreder smitten sig fortsat, så ikke alene Hansted sogn, men også Ræhr sogn er blandt de områder i landet, hvor der er flest smittede i forhold til indbyggertallet.

- Der er nu en incidens på over 1000 i Hansted sogn, 21 smittede over de seneste syv dage og en positivprocent på over fem, oplyser Tue von Påhlman, direktør for social- og sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer er nu, at kommuner i den situation anbefales at iværksætte en række tiltag. De kan blandt andet opfordre skoler og dagtilbud til i højere grad at holde børnene adskilt i de enkelte grupper og stamklasser, og børn og unge fra ni år og opefter opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, hvis de ikke er vaccineret.

Først og fremmest gælder det dog om at opfordre borgerne til at huske at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger, og det er også den vej, kommunen går i første omgang.

- I Hansted sogn er det især voksne, der er smittet, og derfor er det de på tide at vi alle lige får genopfrisket, hvad anbefalingerne egentlig er. Lad være med at gå i skole eller på arbejde, hvis du er sløj, bliv hjemme, bliv testet hvis du har symptomer, hold afstand, luft ud, vask hænder tit, opremser socialchefen og tilføjer:

- Jeg ser det som en generel problemstilling, der angår hele kommunen. Efteråret vil jo give en opblomstring af smitten, og vi er så kommet tidligt med på vognen, så det er nu, vi skal huske de gode vaner.

Ifølge tallene fra Statens Serum Institut, der blev udsendt fredag klokken 14, har der i Thisted Kommune været 72 smittetilfælde med corona inden for de seneste syv dage. Det giver en incidens på 167,1 tilfælde pr. 100.000 borgere.

Som konsekvens af den stigende smitte i Thisted Kommune opretter Region Nordjylland igen et testcenter i Hurup. Det kommer til at holde åbent hver onsdag fra 9 til 17, og lokaliteten bliver i forbindelse med banegården, Jernbanegade 4.

- Jeg har fået en del henvendelser fra borgere i Sydthy omkring bedre muligheder for at blive testet, så på grund af afstanden til Thisted etablerer regionen nu den mulighed igen, siger Tue von Påhlman.

I Thisted er der mulighed for at få foretaget en pcr-test alle ugens dage.