Efter voldsom brand: CSK Stålindustri er i gang med genopbygningen

THISTED:Efter en voldsom brand natten til den 28. april, er nordjyske CSK Stålindustri klar til at gå i gang med genopbygningen af de tre fabrikshaller, der blev ramt af branden. Det vil tage halvandet år, inden genopbygningen er færdig.

Det var den ene af CSK Stålindustris afdelinger for overfladebehandling, der brændte ned og som derfor skal bygges op igen. Men da CSK Stålindustri har to overfladebehandlingsafdelinger, har virksomheden kunnet skrue op i den afdeling, som ikke blev berørt af branden.

I forbindelse med genopbygningen af de nedbrændte fabrikshaller vil CSK Stålindustri bygge afdelingerne med overfladebehandling om, så virksomheden kan øge effektiviteten og skabe et bedre flow.

- Vi går snart i gang med at brække ned og så er vores rådgivere i gang med at finde ud af, hvordan vi skal bygge afdelingen op igen, forklarer Carsten S. Kristensen.

Branden 28. april opstod som følge af statisk elektricitet, der havde antændt noget fortyndervæske i forbindelse med et farveskifte af en malerpistol. Hurtigt spredte branden sig til tre fabrikshaller.

Mens Carsten S. Kristensen betragtede de mange brandfolk i aktion, glædede han sig først og fremmest over, at ingen medarbejdere var kommet til skade i den voldsomme brand.

- Det vigtigste var selvfølgelig, at medarbejderne var ok. Her var vi heldige. Det andet er jo bare materielle ting, og det kan man jo løse, siger Carsten S. Kristensen.

Carsten S. Kristensen gik allerede i løbet af natten, da han havde sikret sig, at alle var ok, i løsningsmode for at sikre sig, at virksomheden stadig kunne køre videre og levere de ordrer, som de havde lovet. Han er imponeret over, at det er lykkedes.

- Alle vores medarbejdere har gjort en ekstra indsats for at få det til at fungere. Vi er i fulde omdrejninger, og vi leverer alt til tiden, siger Carsten S. Kristensen.