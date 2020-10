Efterlysning: Har du set en hvid stationcar?

SNEDSTED:En 37-årig kvinde måtte sammen med hendes to børn en tur på hovedet i grøften ved Snedsted nær Stenbjergvej 82, da hun måtte lave en undvigemanøvre for ikke at tørne frontalt sammen med en modkørende bilist. Uheldet skete tirsdag eftermiddag lidt i fem. Hun oplyser, at den modkørende bilist, som var en hvid stationcar, kom over i hendes vejbane, hvorefter hun trækker ud til højre i grøften. Bilen kommer op at ligge på taget, så både fører og børn måtte en tur til tjek efterfølgende.

Lokalpolitiet efterlyser derfor en hvid stationcar med tagbøjler og med et rundt mærke på. Nærmere beskrivelser er der ikke af bilen.

- Vi håber, at nogle vil melde sig, siger politikommissær Jørgen Jensen.