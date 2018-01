Efterlyst mand stak af

THISTED: Kort efter klokken 22 mandag aften så en politipatrulje en 35-årig mand, som er efterlyst, bag rattet af en bil uden nummerplader på Thisted Kystvej.

Patruljen forsøgte at standse manden og bilen, men det lykkedes først på Åbakkevej i Tilsted, men det lykkedes den 35-årige at stikke af.

Men betjentene havde set, hvem det var og han var efterlyst for ikke at vende tilbage til afsoningen af en fængselsstraf efter en udgang.

På den baggrund vurderer politiet, at de ret hurtigt kan spore sig frem til den 35-årige, der nu kan se frem til en ny retslig afgørelse efter at have kørt bil uden kørekort og i en bil uden nummerplader og forsikring.