Efterskole i Thy bliver til "HF-Imagine"

SVANKJÆR:En ny hf-linje på Thy-Mors HF & VUC, "HF-Imagine", får hjemsted på den tidligere Svankjær Efterskole i Sydthy.

"Bæredygtighed, klima, kreativitet og naturforståelse”, bliver overskriften for den nye linje, som ifølge Thy-Mors HF & VUC får perfekte rammer på skolen i Svankjær.

Her, midt i Thys smukke natur og tæt på nationalparken, skal der etableres et fællesskab af unge, som deler uddannelsesinstitutionens visioner om sammen at skabe en bedre verden lokalt, nationalt og globalt, skriver Thy-Mors HF & VUC i en pressemeddelelse.

- Med HF-Imagine vil vi lære vores elever, hvordan man lever klimabevidst og bidrager til at ændre verden i en mere bæredygtig retning. Vi vil skabe rum for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så vores elever udvikler erkendelse og fantasi til at handle og forandre. Vi vil inddrage de unikke, stedbundne kvaliteter og skæve hjerner, som vi har i Thy, fortæller hf-uddannelseskoordinator, Lars Bo Majgaard.

Ud over den rette placering har den tidligere efterskole alle de faciliteter, som kræves til den nye hf-linje:

"Der er basis for at skabe det stærke sociale sammenhold og velfungerende bofællesskab, som ønskes på HF-Imagine. Her kan visionen om at skabe et miljø, hvor unge får mulighed for at handle og leve mere bæredygtigt, realiseres", skriver Thy-Mors HF & VUC.

Lukkede i 2016

Svankjær Efterskole lukkede efter en konkurs i sommeren 2016. Siden blev bygningerne på en tvangsauktion overtaget af en kreds af ejere, der nu lejer bygningerne ud til Thy-Mors HF & VUC.

- Vi er glade for, at efterskolens bygninger igen kommer til anvendelse, og vi deler visionerne bag HF-Imagine om en mere grøn og bæredygtig udvikling i verden, siger en repræsentant for ejerkredsen, Peter Hagen, ifølge pressemeddelelsen.

Ifølge rektor Erik Dose Hvis passer det fint i tankegangen bag HF-Imagine, at uddannelsen flytter ind i nogle eksisterende bygninger, som igen kommer til deres ret:

- Samtidig håber vi, at vores kommende elever kan bidrage positivt til at skabe nyt liv i lokalområdet omkring Svankjær, siger han.

Erik Dose Hvid har tidligere oplyst, at 15 elever søgte ind på HF-Imagine inden 1. marts. Heraf er kun fire fra Thy eller Mors.