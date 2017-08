Efterskole solgt for 4 mio. kr.

SVANKJÆR: Fire millioner kroner. Det var hammerslagsprisen, da den tidligere efterskole i Svankjær for anden gang var på tvangsauktion - sammen med en række tidligere lærerboliger.

Køber er Peter Hugo Hagen fra Haslev på Sjælland, som betegner sig selv om "igangsætter eller iværksætter". Han fortæller, at han gerne vil videreføre den tidligere efterskole som "et sted med skole eller undervisning". Og det må meget gerne være i samarbejde med lokale kræfter.

- Vi har forskellige ideer, og det meget lidt konkret endnu, siger Peter Hugo Hagen.

Foruden ham selv står en kreds af personer "tre-fem eller måske seks" bag købet. Ingen af dem har nogen særlig tilknytning til hverken Svankjær eller Thy. Ikke ud over, at de synes, det er et vidunderligt sted, fortæller den nye ejer.

Han håber på et godt samarbejde med de lokale folk, som har arbejdet med forskellige muligheder for den tidligere efterskole. Og Bjarne Ubbesen fra denne kreds af borgere er glad for udfaldet af tvangsauktionen:

- Jeg har indtryk af, at de har købt "med hjertet". Det er nogle folk, som kan se, at her kan der ske noget nyt, siger han.