Efterskoleforstander om bortvisningssag: Vi har handlet ordentligt

SKYUM:For fire uger siden blev tre drenge på Skyum Idrætsefterskole taget i natterend, altså at bevæge sig rundt på skolens område efter aftalt sengetid. Ugen efter skred skolen efter at have talt med eleverne og have orienteret deres forældre hver for sig til bortvisning af de tre elever.

Det er ifølge forstander Svend Hagelskjær tidsforløbet i en sag, som Ekstra Bladet har beskrevet tirsdag. Nordjyske har onsdag kontaktet Hagelskjær for at spørge til sagen.

Er natterend som forseelse nok til at blive hjemsendt og bortvist fra skolen?

- Vi vurderer altid sagerne individuelt forstået på den måde, at hvis en elev er involveret i flere forskellige ting, som kan antyde, at vedkommende enten ikke er til at have tillid til, ikke ønsker at deltage i skolens aktiviteter eller gentagne gange bliver ved at gøre de samme fejl, er vi der, hvor vi ikke kan se, at samarbejdet fortsætter. En episode bliver altid sat i relief og perspektiv i forhold til, hvad der i øvrigt foregår, siger Svend Hagelskjær.

Og du kan ikke komme nærmere ind på, hvilken eller hvilke af de tre ting, de tre elever har overtrådt?

- Det, jeg kan sige, er, at vi i forløbet op til det her har tydeliggjort både over for de tre elever og for deres forældre, at der var brug for at få en større grad af ro og respekt for hinanden, og at vi ville være nødt til at sætte hårdere ind over for det. Dagen efter, at den besked var givet mundtligt til eleverne og skriftligt til forældrene, har vi den her episode, som bliver udløsende for det, der i sidste ende bliver en hjemsendelse, siger Svend Hagelskjær.

I kritiseres i Ekstra Bladet af forældrene for, at I ikke har levet op til kravet om partshøring før hjemsendelse, men siger selv, at I har det?

- Ja, og der kan man altid diskutere omfanget med videre, og der er det så, at vi efterfølgende tilbyder en individuel samtale. Vi kan ikke som ønsket af forældrene indkalde til fællesmøde om det, for vi kan ikke tale med det ene hold forældre om det andet hold forældres barn, siger forstanderen.

Hvor almindelig er sådan en episode på en stor efterskole som Skyum?

- Det er svært at give tal på, men der er selvfølgelig episoder. Hjemsendelse er den sidste udvej, når vi har prøvet at sende en elev hjem på en tænker. Når man er der, hvor man erkender, at de pædagogiske virkemidler, vi har, ikke ændrer noget, og hvor hensynet til medarbejdere og andre elever skal vægte højt, kan vi blive nødt til det. Nogle år slipper vi for hjemsendelse, andre år har vi mere end en episode. Samlet set oplever vi, eleverne her i post-corona er lidt dårligere klædt på med forståelse af de sociale spilleregler. Det har vi prøvet at arbejde med, og det har virket på nogle og desværre ikke på andre, siger Svend Hagelskjær.

De pågældende forældre siger til Ekstra Bladet, at der ikke gælder lige vilkår for alle elever. At elever, som er eliteidrætsudøvere på et hold i en sportsklub har længere snor end andre?

- Det er taget ud af den blå luft. Jeg kan tværtimod sige, at hvis nogen er eliteidrætsudøvere, tror jeg, at de vil opleve større sanktioner ved disciplinære overtrædelser, for der vil klubben og træneren også skride ind. Men sanktionen fra skolens side vil være den samme som ved andre elever, forsikrer forstanderen.

Tror du denne episode og Ekstra Bladets omtale vil skade Skyum Idrætsefterskole?

- Det er op til folk at vurdere, om de tror, vi er dårlige til at drive skolen, eller om det er dejligt, at der er grænser for, hvad man kan tillade sig. Selvfølgelig kigger vi på skolen hinanden i øjnene og vurderer på, om noget kunne være gjort anderledes. Det har vi også gjort i denne sag, og vi tror på, at vi har handlet ordentligt.