Eftervirkninger af vintervejret i Thy og på Mors: Fortsat ustabil elforsyning

Fredag er der fortsat problemer med elforsyningen i Thy og på Mors - og specielt Mors er hårdt ramt.

Det oplyser Kristian Tilsted, teknisk direktør hos Thy-Mors Energi fredag formiddag.

Problemerne skyldes et sjældent forekommende problem. Efter snevejret fulgte islag, og det er islagets vægt, der tynger luftledningerne flere meter ned. Da temperaturen steg i løbet af torsdagen var vinden tiltagende også falder islaget af i store flager. Når vægten pludselig forsvinder, sættes ledningerne i svingning og slår nogle gange sammen, oplyses det i pressemeddelelsen.

Det fører til de "blink", som specielt forbrugere i Nykøbing oplevede torsdag aften, hvor op imod 11.000 kunder, primært i Nykøbing og på Nordmors oplevet udfald af længere eller kortere varighed.

Værre er det, når to ledninger kommer i svingninger og slår sammen. Det fører til en en kortslutning og dermed en længerevarende afbrydelse.

Thy-Mors Energi understreger, at fejlene vedrører det overliggende net, som er ejet at Vestjyske Net 60kV, men at det 10kV net som Thy-Mors Energi Elnet ejer og driver derunder, nu pludselig bliver ekstremt hårdt belastet og konstant omstillet til at skulle kunne håndtere markant ændrede lastprofiler, og ofte over meget store afstande.

Situationen har medført, at Thy-Mors Energi har cirka 15 mand på hjul og gå-ben ude i marken for at lokalisere de fejl som luftledningerne er ramt af. Derudover er kontrolrummet i Thisted bemandet med fire driftsteknikere som blandt andet via fjernovervågningssystemer kan overvåge, risikovurdere og koble i nettet.

Situationen opdateres løbende på www.tme-elnet.dk eller på facebook.com/ThyMorsEnergi