Egetræsskulptur på plads: Nors’ nye Skymåler blev afsløret

NORS:Når et stort værk skal realiseres, så plejer kunstneren at skulle kontakte håndværkere til at stå for det praktiske.

For Erland Knudssøn Madsen, billedkunstner fra Hinding ved Nors, var situationen den modsatte i april sidste år. Da ringede en lokal tømrer, Jens Frederiksen, og sagde, at han og en kollega, Anders Jensen, gerne ville hjælpe ham med et værk.

I sine gemmer fandt Erland Knudssøn Madsen hurtigt en model til en skulptur ved navn ”Skymåler”, som han for 20 år siden lavede til Stenbjerg, men som aldrig blev realiseret. Den var tænkt i granit. Men efter henvendelsen fra de to tømrere - en tredje, Claus Poulsen, meldte sig også til projektet - er den nu blevet udført i massivt egetræ.

Kmmunalbestyrelsesmedlem Preben Dahlgaard (S) - der selv voksede op i Nors - talte ved skulpturafsløringen. Til venstre Jens Otto Nystrup, formand for en paraplyorganisation for lokale foreninger. Foto: Martin Damgård

Under overværelse af mange lokale borgere, og med tale ved kommunalbestyrelsesmedlem Preben Dahlgaard (S), kunne skulpturen fredag afsløres på sit betonfundament ved rundkørslen nord for Nors.

Fundamentets soliditet skulle være sikret, da arbejdet er udført at et lokalt vindmøllefirma, Energicenter Nord, hvis direktør, Mads Willadsen, tidligt meldte sig som sponsor for skulpturprojektet.

Erland Knudssøn Madsen - med modellen af skulpturen i hånden - fortalte om baggrunden for sin ”Skymåler”, der oprindelig var tænkt som en, lidt større, granitskulptur til Stenbjerg. Foto: Martin Damgård

Sponsoratet har han dog delt med bl.a. Sparekassen Thy og - efter kunstnerens ønske - også Nors-Tved Borgerforening, der har bidraget med 10.000 af de i alt 100.000 kr., som er budgettet for projektet. Men hvis det viser sig at blive billigere, tilfalder overskuddet borgerforeningen.

Nors Voksenkor - her set gennem Skymåler-skulpturen - underholdt ved afsløringen. Foto: Martin Damgård

Hverken Erland Knudssøn Madsen eller de tre tømrere har fået honorar. Men de ser tilbage på en meget spændende proces, fortæller Jens Frederiksen:

- Det har været fantastisk at blive inddraget i kunstverdenen, og i den historie, som ligger bag værket, siger han.

De tre tømrere, Claus Poulsen, Anders Jensen og Jens Frederiksen, sammen med Erland Knudssøn Madsen ved kunstnerens nyplantede egetræ, "Erlandegen". Foto: Kristian Amby/thybilleder.dk

Erlandegen

Han og de to tømrerkolleger kvitterede med et egetræ, ”Erlandegen”, der efter afsløringen blev plantet et stenkast fra Nors’ Skymåler. Så nu står der et træ til formålet, hvis egetræsskulpturen engang skulle trænge til fornyelse.