Ejer af grusgrav snuppede dieseltyv på fersk gerning: Holdt vagt om natten sammen med kæresten

SKOVSTED:- I det øjeblik vi så på overvågningsvideoen, at der havde været nogle ude at stjæle diesel fra grusgraven, sagde jeg til min kæreste og min papsøn, at det accepterer vi selvfølgelig ikke. Så vi starter vores vagtsystem.

For Henrik Thomsen, indehaver af Skovsted Grusgrav, var der ikke langt fra ord til handling. Og klokken 03.18 tidligt mandag morgen gav indsatsen bonus: De fangede en 24-årig thybo på fersk gerning ude i grusgraven ved Kanstrupvej og tilbageholdt ham, indtil politiet kom.

Henrik Thomsen havde i et stykke tid haft mistanke om, at der blev stjålet diesel fra maskinerne på to pladser, og for tre måneder siden fik han sat videoovervågning op.

- Derfor observerede vi med det samme, at der havde været nogle ovre i Skovsted to nætter i sidste uge. Vi kunne se, at de havde tomme dunke med derned, og det var fulde dunke, de bar med derfra, fortæller han.

Så var det, han sagde til kæresten Lotte Pedersen og dennes søn Rasmus Kristensen, at de tre skulle begynde at holde vagt om natten ude på pladsen.

- Så vi sov lige to timer om aftenen, og kvart over 11 ringede vores vækkeur, og så lavede vi kaffe og kørte til Skovsted. Vi havde hver vores post derude, og når klokken var mellem tre og fire, hvor det var lyst, kørte vi hjem. Jeg havde sagt til Lotte og Rasmus, at det her kører vi en hel uge, for de skal nok komme igen. På den tredje nat, der kom de, fortæller Henrik Thomsen og fortsætter:

- Jeg tror, at den ene af dem havde fri den nat, for der var to på videoen, og det var én, vi pågreb på fersk gerning. Vi spurgte, hvor hans makker var henne, og han indrømmede, at de havde været der to nætter i ugen før. Han var en flink, snakkesalig gut. Han prøvede ikke at stikke af. Han vidste godt, at fælden var klappet

Henrik Thomsen er overbevist om, at vagtholdets indsats også vil give bonus fremadrettet.

- Jeg tror i hvert fald, at både han og hans omgangskreds er helt og aldeles klar over, at det er dumt at komme ind på min plads og tro, at de skal stjæle diesel og slippe godt fra det, fastslår han og tilføjer, at han er stolt af sine vagtkolleger.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser i øvrigt, at man fortsat efterforsker tyveri af 3500 liter dieselolie, der i perioden mellem 18. og 20. juni er stjålet fra Hillerslev Kalkværk.

- Det er muligt, at der er en sammenhæng med tyverierne fra Skovsted Grusgrav, men vi efterforsker bredt, siger René Carlsen fra politiet.