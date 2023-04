Ejer af omstridt containercafé om ny afgørelse: Det er arrogant

HANSTHOLM:Containerne skal fjernes inden 1. juni.

Det var beskeden fra Thisted Kommune i det brev, som i fredags tikkede ind i e-boksen tilhørende Rasmus Fejerskov, direktør for virksomheden WestWind.

I to skibscontainere etablerede han sidste år cafeen Surf'n Coffee ved en populær surflokalitet lige øst for Hanstholm Havn. Det skete på baggrund af en femårig lejeaftale, som Rasmus Fejerskov havde indgået med den daværende havnedirektør, Niels Skeby. Og med havnebestyrelsens godkendelse.

Men Rasmus Fejerskov forsømte at få den byggetilladelse, som kræves for containere, når de skal stå på det samme sted i mere end seks uger. For at rette op på dette forhold sendte han i februar en ansøgning om byggetilladelse til kommunen.

Det er den, kommunen nu har givet afslag på i en ganske kortfattet meddelelse, hvor der henvises til en advokatvurdering, kommunen i december fik lavet om planforholdene på og omkring havnen i Hanstholm.

Men den afgørelse er uforståelig, useriøs og arrogant, mener Rasmus Fejerskov:

- Jeg er uforstående over for kommunens manglende dialog med borgere og erhvervsliv. At man ikke tager turismen mere seriøst som erhverv. Og jeg er uforstående over for, at man ikke ser, hvad Cold Hawaii-brandet har gjort for en kommune som Thisted.

- Det er totalt nedværdigende, at man ikke tager os seriøst som erhvervsfolk og som borgere. At man ikke i det mindste prøver at have en dialog og være løsningsorienteret, i stedet for blot at give et afslag med armene over kors. Det er udtryk for total arrogance. Arrogance - det er jo det ord, der dækker, siger WestWind-direktøren.

I den grad havnerelateret

Surf'n Coffee blev etableret i foråret 2022 på en grund, der ligger ud til en åben strand lige øst for Roshagemolen og selve havneområdet. Men lokaliteten er altså ejet af havnen og omfattet af den lokalplan, som i 2020 blev vedtaget for havneområdet.

Og ifølge den advokatvurdering, som Thisted Kommune henviser til, skal havnens område forbeholdes til "havnerelateret virksomhed", hvilket også er blevet indskærpet i planloven med en lovændring fra 2017. Vurderingen blev lavet af Codex Advokater fra Vejle, et firma med speciale i planlovgivning.

Men Rasmus Fejerskov peger på, at Surf'n Coffee - da cafeen var åben i sæsonen sidste år - ikke alene fungerede som en service for de surfere, som i årevis har sat deres surfboards i vandet fra den pågældende strand. Ud over at købe kaffe og is kunne man fra containerne også booke ture med udgangspunkt fra Hanstholm Havn.

- Vi har fisketure, havnerundfart og vragsafari-ture, med en båd, købt med LAG-midler, og som ligger i Hanstholm Havn. Så det er da i den grad havnerelateret, siger Rasmus Fejerskov.

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra Mogens Kruse Andersen, direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse i Thisted Kommune.

