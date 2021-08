Ejner Hessel A/S køber Thisted Motor Compagni

THISTED:Ejner Hessel A/S overtager naboforretningen i Thisted, Thisted Motor Compagni, der er grundlagt i 1982. Handlen omfatter både bygninger og de 22 dygtige medarbejdere, der nu bliver en del af Ejner Hessel-familien. Med overtagelsen af forretningen i Thisted har Ejner Hessel A/S nu 28 forretninger fordelt over hele Danmark og beskæftiger lidt over 1.200 medarbejdere.

Ejner Hessel overtager med købet Suzuki, Maxus og Ford-forhandlingen. Overtagelsen af Ford-afdelingen taler ind i et strategisk sigte, som Ejner Hessel har på udvidelsen af Ford-forhandlingen i Danmark og første skridt mod en øget ekspansion med bilmærket i Jylland. Købet giver også mulighed for at udvide de salg- og værkstedsfaciliteter for Renault, som Ejner Hessel i dag råder over i Thisted.

Direktør hos Ejner Hessel, Benjamin Mahr, fortæller her mere om beslutningen bag købet af Thisted Motor Compagni:

- Jeg ser nogle stærke synergier ved købet af den forretning, der ligger ved siden af vores afdeling i Thisted. Samtidig overtager vi en Ford-forhandling, som passer perfekt ind i de planer, vi har for at styrke Ford i Ejner Hessel-regi. Derfor vil vores nye lokation give mulighed for styrkelsen af Ford og Renault i lokalområdet, siger han.

Direktøren tilføjer, at firmaet vil kigge i markedet efter muligheder for at fortsætte en vækst på Ford. Samtidig er lokalerne i Thisted, der nu overtages, tidsvarende.

- Vi planlægger en yderligere modernisering af disse, hvor Renault- og Ford-nyvognsforretningerne samles under ét tag i de nye bygninger. Købet giver os ligeledes muligheden for at give Mercedes Benz-varebilerne mere plads i de eksisterende lokaler, siger Benjamin Mahr.

Kurt Holm, ejer og direktør hos Thisted Motor Compagni, er på flere måder tilfreds med salget til Ejner Hessel.

- Det er naturligt, at jeg vælger at sælge til Ejner Hessel A/S, som har været en god nabo i de år, hvor forretningerne har ligget side om side. Først og fremmest har det været vigtigt for mig, at mine dygtige medarbejdere fortsætter i en virksomhed, der altid har set medarbejderne som nøglen til deres succes, siger Kurt Holm.

Han understreger samtidig, at hans loyale kunder kommer til en virksomhed, der vil tage sig godt af dem.

Kurt Holm vil fortsat være at finde i forretningen på Løvevej.