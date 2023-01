Eks-borgmester tordner mod politisk exit: Det kan man jo ikke

THY:- Per Skovmose er ikke fritaget for tjeneste endnu, og ergo skal han passe sit arbejde som kommunalpolitiker.

Det fastslår Ulla Vestergaard (S), tidligere borgmester i Thisted Kommune. Hun undrer sig over, at en erfaren politiker som Per Skovmose melder offentligt ud, at han betragter sig selv som udtrådt af kommunalbestyrelsen pr. 31. december 2022, og at han derfor ikke vil deltage i møder i kommunalt regi fra 1. januar, når kommunalbestyrelsen først på et møde 31. januar skal træffe beslutning om hans eventuelle udtræden af kommunalbestyrelsen.

- Det kan man jo ikke. Og det burde Per i princippet vide, for han kender jo også styrelsesloven. Det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelse om, om han kan blive fritaget for det, der jo er hans borgerpligt, fordi han er blevet valgt. Det, han gør nu, er faktisk ikke i orden, siger Ulla Vestergaard.

Hendes reaktion kommer oven på, at Per Skovmose (K) 25. december i et opslag på Facebook meddelte, at han har anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen pr. 31. december 2022. I samme opslag skrev han, at han har valgt at betragte sig selv som udtrådt pr. 31. december, og at han derfor ikke længere vil deltage i møder i kommunalt regi og i de fora, han er blevet udpeget til.

Det siger loven I vejledningen "Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg" fra KL og Indenrigs- og Boligministeriet står der blandt andet følgende om kommunalbestyrelsesmedlemmers pligter: Pligten til at udføre hvervet i funktionsperioden indebærer navnlig, at der som udgangspunkt er mødepligt i kommunalbestyrelsen og i udvalg. I Lov om kommunernes styrelse nævnes en række omstændigheder, der kan begrunde, at et medlem har lovligt fravær, blandt andet helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Angående udtrædelse af kommunalbestyrelsen står der i Kommunal- og regionalvalgloven: § 103: Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. Kilder: Vejledning fra KL og Indenrigs- og Boligministeriet samt Kommunal- og regionalvalgloven VIS MERE

Per Skovmose gav som begrundelse, at han ikke føler, at han har fået en reel behandling af forvaltningen. Her henviser han til et forløb, hvor han har spurgt ind til, hvorfor en frisør i Hanstholm ikke kan få lov at blive i en bygning på Kai Lindbergs Gade, når der samtidig på Nordre Strandvej var etableret cafeteria i nogle containere.

Forvaltningen undersøgte sagen og konkluderede, at containerne var stillet op uden byggetilladelse. Mogens Kruse Andersen har over for Nordjyske forklaret, at når forvaltningen får en viden, reagerer man på det.

Per Skovmose (K) har blandt andet i opslag på Facebook forklaret, at det er utilfredshed med forvaltningen, der har ført til hans ønske om at udtræde af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Privatfoto

Per Skovmose har på sin side fastholdt, at der blot var tale om en henvendelse og ikke en anmeldelse. I et opslag på Facebook 27. december uddyber han sin beslutning om at udtræde af kommunalbestyrelsen:

"Derfor blev jeg nervøs for mine muligheder for fremtidigt at kunne søge oplysninger hos en uvildig forvaltning. Hvis enhver henvendelse fra en politiker, mere eller mindre per definition anses som en anmeldelse i forvaltningen, kan man som politiker umuligt søge de oplysninger om hint og dint, der er nødvendige for, at man kan arbejde seriøst som politiker og træffe vigtige politiske afgørelser på et betryggende grundlag. Så jeg valgte derfor at trække mig."

Underlagt regler

- Det er en søgt undskyldning, mener Ulla Vestergaard, der ikke alene kritiserer Per Skovmose for at stoppe i politik, før han har fået tilladelse til det, men også for selve begrundelsen.

- Der står i loven, at det skal være begrundet i for eksempel sygdom eller noget i ens job, der er uforeneligt med at sidde i en kommunalbestyrelse. Men det er jo ikke det, han giver som begrundelse. Altså han giver jo som begrundelse, at han er sur og gal, og det kan man simpelthen ikke bruge, påpeger hun og tilføjer:

- Vi er underlagt nogle regler, og det ved han godt. Fordi man bliver sur, kan man ikke bare sige, at man ikke gider være her længere. Så kan vi jo blive sure i mange sammenhænge.

Ulla Vestergaard peger på, at man som folkevalgt kommunalpolitiker har sagt ja til at sidde i fire år.

- Det har ikke noget med Per at gøre, men det handler om de spilleregler, vi som politikere er blevet valgt på. Dem skal vi passe på. Hvis vi begynder at bløde for meget op, så kan det være en glidebane, mener hun og uddyber:

- Det er princippet i, at det ikke er et tag selv bord, men det er kommunalbestyrelsen, der fritager for tjeneste hvis og såfremt. Indtil da, så er det det samme som at fratræde en arbejdsplads.

Har I i den socialdemokratiske gruppe snakket om, hvad I vil stemme, når det punkt kommer op på kommunalbestyrelsesmødet?



- Nej, det har vi ikke, for vi ved jo faktisk ikke, hvad der kommer til at stå i sagsfremstillingen på det tidspunkt, hvor vi skal træffe en beslutning, siger Ulla Vestergaard.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Per Skovmose, som imidlertid ikke ønskede at tale over telefonen, men henviste til, at vi kunne sende ham en mail. Den har han svaret på, idet han skriver: "Ingen kommentar, udover det jeg har lagt ud på Facebook!"