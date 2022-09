El-priser på himmelflugt: Øget interesse for små vindmøller

SNEJSTRUP:Siden efteråret 2019 har der stået møller på alle tre testpladser i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi's testcenter for små vindmøller vest for Hundborg.

Lige nu er der skiftedag på testcentret. To af de hidtidige møller er færdigtestet - og de samme gælder en test af vinger på en tredje mølle.

- Nu skifter vi ud. I første omgang bliver der møller på to af standpladserne - og så står en tredje standplads klar, når der bliver brug for den, siger forstander Jane Kruse, Nordisk Folkecenter.

Testcentret blev etableret med 7,3 millioner statslige støttekroner i ryggen. Selv om det blev sat i drift på et tidspunkt, hvor efterspørgslen på de små møller var lav, har tingene ændret sig positivt, forklarer Jane Kruse.

Thy Møllen har brugt testcentret til at afprøve en mølle, der er koblet op på både et solcelleanlæg og på et system, der gør det muligt at gemme strømmen. Arkivfoto: Peter Mørk

- Producenterne har været gennem en markedsmæssig svær periode, men det ændrer sig nu, siger Jane Kruse med tanke for de nuværende priser på strøm.

- Det er igen attraktivt for private at sætte husstandsmøller op. Kan man ikke selv bruge al den strøm, møllen producerer, kan den afsættes til en god pris - og så kan møllen blive en god forretning. Så lige nu oplever vi en stigende interesse for både husstandsvindmøller og i solenergi. Det er igen attraktivt at investere i vedvarende energi på husstandsniveau, siger Jane Kruse.

I øjeblikket kan kunderne til nye husstandsvindmøller vælge mellem seks gennemtestede modeller. Fem fra producenter enten i Danmark eller med dansk tilknytning. En sjette mølle er produceret i Husum i Tyskland.

- Når der nu er adgang til gennemtestede møller, skyldes det ikke mindst nogle støttepuljer, som har gjort det muligt at udvikle møllerne til gode produkter. Støtteordningerne er nødvendige, når der skal udvikles ny teknologi, forklarer Jane Kruse.

Hun tilføjer, at det lille testcenter vest for Hundborg ikke blot har hjulpet mølleproducenterne til at teste og dokumentere deres produkter. Det har også opsamlet massevis af måleresultater om både vind og sol. De resultater stilles vederlagsfrit til rådighed for blandt andet universiteter og læreanstalter.

For Folkecentret er testcentret et aktiv, men selv om Jane Kruse tidligere lagde op til, at det efter en opstartsperiode på tre år skulle være økonomisk selvbærende, har blandt andet perioden med begrænsninger på grund af corona givet nogle begrænsninger.

- Men vi arbejder videre med testcentret som et sted, hvor små producenter kan afprøve deres produkter. Det kan blive en forretning uden vi nødvendigvis skal tjene penge på det, siger Jane Kruse.