Elev meldte klasselærer til politiet for konfiskeret mobil: Sådan er reglerne

SJØRRING:Nordjyske kunne onsdag fortælle historien om en elev på Sjørring Skole, der meldte sin klasselærer til politiet.

Midt- og Vestjyllands Politi modtog anmeldelsen tirsdag eftermiddag kl. 15.47, hvor eleven forklarede, at hans klasselærer tidligere på dagen havde taget hans mobiltelefon fra ham uden begrundelse. Politiet vejledte herefter eleven om, at han måtte tage kontakt til sin klasselærer og selv få styr på sagen.

Artiklen vakte efterfølgende stor opmærksomhed på sociale medier, hvor kommentarsporene var rødglødende. Så meget, at Nordjyske så sig nødsaget til at lukke ned for yderligere kommentarer.

Nu står Morten Krabbe, skoleleder på Sjørring Skole, frem og fortæller nærmere om de regler, der gælder for brug af mobiltelefon på skolen.

- Vi har nogle regler, der også er vedtaget i skolebestyrelsen, som går på, at børnene afleverer deres telefoner om morgenen i et skab, der bliver låst af, og så bliver skabet først låst op igen, når de har fri, forklarer Morten Krabbe.

Der kan selvfølgelig dispenseres fra reglerne om mobilfri skoledag, hvis en elev får brug for at ringe til en forælder, eller hvis telefonerne skal bruges i undervisningsøjemed.

- Vi har indført reglerne, fordi vi oplever, at børnene er mere sammen og leger mere sammen i frikvartererne. Hvis jeg kommer ud i klasserne om morgenen for at sige godmorgen, sidder eleverne ikke og snakker sammen, men kigger ned i hver deres skærm, siger skolelederen.

Han anerkender, at mobiltelefonerne i dag er en rigtig stor del af mange menneskers liv, herunder også elevernes.

- Sådan en telefon er jo stærkt afhængighedsskabende, og vi har den alle sammen tæt ved os. Men vi oplever, at det gør noget godt for trivslen, når eleverne ikke har deres mobiler. Vi har også en politik om, at især de små klasser skal ud og lege i frikvarteret, for det gør eleverne i mindre grad i deres fritid. Det gør, at de får brugt noget energi og er klar til undervisning bagefter, siger han.

Sædvanligvis giver mobilpolitikken ikke anledning til konflikt. Ønsket om en mobilfri skoletid er ikke et nyt fænomen, og det er kommunikeret ud til elever, lærere og forældre, siger Morten Krabbe:

- Nu har vi denne her episode, men ellers er det ikke noget, vi oplever at have problemer med. Og får en elev inddraget sin telefon af en lærer i løbet af skoledagen, så returnerer vi selvfølgelig altid telefonen, når eleven får fri, understreger han.